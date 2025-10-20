Gioco responsabile e integrità sportiva: Eurobet (Gruppo Entain) alza l’asticella con la formazione retail “Sempre in Gioco”

A Napoli una nuova tappa del programma nazionale dedicato agli esercenti: tecnologia, formazione e alleanze per un modello di gioco responsabile e sostenibile

Napoli, 20 ottobre 2025 –Eurobet Italia, società del Gruppo Entain, avvia il proprio percorso per la promozione di un modello di gioco sempre più responsabile, trasparente e sostenibile.

Ha preso il via a Napoli, venerdì 17 ottobre, il programma di formazione “SEMPRE IN GIOCO: strumenti, buone pratiche e alleanze per il punto vendita di domani”, che ha coinvolto oltre 40 esercenti della rete Eurobet. L’iniziativa segna l’inizio di un ciclo di incontri dedicati agli operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della responsabilità e promuovere un approccio consapevole e sostenibile al gioco.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con due partner qualificati Skilla e Sportradar, rappresenta una tappa chiave della strategia nazionale del Gruppo per consolidare la cultura della responsabilità e dell’integrità sportiva in tutto il canale retail.

Durante la giornata formativa di Napoli, articolata in due moduli principali, gli operatori hanno approfondito:

· le buone pratiche del Gioco Responsabile, con focus su strumenti digitali e operativi per la tutela dei clienti;

· le misure di contrasto al match fixing, attraverso casi studio e momenti di confronto sulla collaborazione con le autorità competenti.

“Siamo da sempre impegnati nel promuovere un ambiente di gioco sicuro e sostenibile, che unisca innovazione tecnologica e responsabilità sociale,” ha dichiarato Giuliano Guinci, Direttore Public Affairs, Sustanibility & Retail Operations di Eurobet Italia “Il programma Sempre in Gioco consolida questo approccio, valorizzando il ruolo della rete di vendita come parte centrale di un modello di intrattenimento responsabile, trasparente e attento alle persone”.

“La nostra rete di vendita è un patrimonio strategico e umano di grande valore” ha aggiunto Giovanni Muci, Retail and Commercial Director di Eurobet Italia. “Ogni punto vendita rappresenta un presidio di prossimità e fiducia sul territorio: un luogo in cui tecnologia, formazione e relazione diretta con il cliente si fondono per garantire un’esperienza di gioco sostenibile e di qualità. Il nostro impegno è quello di accompagnare e valorizzare costantemente la rete, fornendo strumenti, competenze e supporto per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.”

La responsabilità verso i giocatori rappresenta per Eurobet un pilastro strategico, che supera gli obblighi regolamentari e che

si riflette in tutti i livelli aziendali: dalla formazione del personale fino all’implementazione di strumenti atti a intervenire nei casi di comportamenti a rischio. Un modello di tutela attiva che punta a costruire un ambiente di gioco sempre più consapevole, trasparente e sicuro.

Formazione, tecnologia e sostenibilità: l’impegno concreto di Entain

Nel solo 2024, Eurobet – il marchio con cui Entain opera in Italia – ha erogato oltre 25.000 ore di formazione dedicate a leadership, inclusione e responsabilità, coinvolgendo personale di sede e rete commerciale. Parallelamente, l’azienda ha introdotto tecnologie predittive per identificare precocemente comportamenti di gioco a rischio, rafforzando le politiche di prevenzione e assistenza.

Sul fronte sociale, Entain ha sostenuto 15 progetti di inclusione attraverso lo sport e la tecnologia digitale, per un valore complessivo di circa 400.000 euro, a testimonianza di un impegno che va oltre la compliance per diventare valore condiviso sul territorio.

“In Italia stiamo investendo su formazione e innovazione come pilastri della sostenibilità del settore”, ha aggiunto Guinci. “Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita di un mercato sempre più responsabile, dove il gioco resti un’esperienza positiva, sicura e controllata”.

Un modello di riferimento per il settore

Con il programma Sempre in Gioco, Entain consolida una visione di lungo periodo fondata su collaborazione, trasparenza e professionalità, in linea con gli standard internazionali del Gruppo.

Le prossime tappe del progetto toccheranno altre regioni italiane, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera rete di punti vendita entro il 2026,

diffondendo una cultura condivisa di integrità e responsabilità.

Eurobet Italia

Eurobet Italia S.r.l., con sede principale in Roma, è un concessionario di Stato per la raccolta di giochi e scommesse; svolge la sua attività attraverso una rete di circa 1.000 punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale nonché attraverso il canale online. Nata nel 1995, oggi è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brands iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.

