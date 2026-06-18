BATMOBILE RACING PRESENTA UNA NUOVA AUDACE LIVREA IN PARTNERSHIP CON FASOUL E LIGHTEC PER IL LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA AL FUJI SPEEDWAY

I leader del campionato Tregurtha e Cecotto puntano ad ampliare il vantaggio nella classe Pro a bordo della Car #3 con la nuova livrea

OYAMA, Giappone, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Batmobile Racing è orgogliosa di annunciare una significativa doppia partnership con i brand premium Fasoul e Lightec, presentando una nuova livrea di forte impatto in occasione del prossimo round della prestigiosa serie Lamborghini Super Trofeo Asia presso l’iconico Fuji Speedway, in Giappone. Il team arriva a questo appuntamento da leader del campionato nella competitiva categoria Pro, con William Tregurtha (Regno Unito) e Jonathan Cecotto (Monaco) al volante della formidabile Car #3.

Informazioni su Fasoul

Fasoul è un brand tecnologico orientato all’innovazione nel settore heat-not-burn (HNB). Attraverso una costante attività di ricerca ingegneristica e sviluppo prodotto, Fasoul si impegna a promuovere l’evoluzione dei propri prodotti e a migliorare l’esperienza d’uso, offrendo maggiore valore ai consumatori adulti.

Il supporto di Fasoul a Batmobile Racing al Fuji Speedway riflette una visione condivisa fondata su innovazione ingegneristica, miglioramento delle performance ed evoluzione continua. Insieme, le due realtà incarnano lo spirito di generare progresso attraverso l’innovazione e creare valore tramite la tecnologia.

Informazioni su Lightec

Lightec è una storica azienda giapponese fondata nel 1937, impegnata a migliorare lo stile di vita moderno attraverso prodotti innovativi e un design attento. Guidata da un impegno costante verso qualità, accessibilità, sostenibilità e innovazione continua, si è affermata come un brand affidabile, capace di anticipare e rispondere all’evoluzione delle esigenze dei consumatori.

Riconosciuta per la sua solida reputazione e la sua presenza consolidata nel mercato giapponese, Lightec continua a valorizzare la propria tradizione offrendo prodotti innovativi e un elevato valore per i clienti. La partnership con Batmobile Racing riflette una comune ricerca dell’eccellenza.

Questa collaborazione sottolinea un impegno condiviso verso precisione, dedizione e alte prestazioni, rafforzando al contempo il legame dell’azienda con un pubblico che apprezza qualità e risultati.

Una partnership orientata alla vittoria

La nuova collaborazione con Fasoul e Lightec rappresenta un importante traguardo per Batmobile Racing, unendo tre brand accomunati dalla passione per prestazioni, precisione ed eccellenza. La partnership sarà valorizzata sulla Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 Car #3, caratterizzata da una livrea distintiva e di grande impatto che riflette l’identità e i valori dei tre partner.

La nuova livrea è destinata a catturare l’attenzione nel paddock e in pista, combinando l’estetica audace di Batmobile Racing con il branding distintivo di Fasoul e Lightec. I fan e gli appassionati di motorsport potranno ammirare questo design spettacolare a piena velocità tra le curve leggendarie del Fuji Speedway, con lo scenario mozzafiato del Monte Fuji sullo sfondo.

Una line-up di piloti in lotta per il campionato

William Tregurtha, proveniente dal Regno Unito, ha dimostrato per tutta la stagione un ritmo eccezionale e grande abilità di guida. Pilota misurato e tecnicamente preparato, Tregurtha ha fatto della costanza al volante uno dei punti di forza della corsa al titolo del team.

Jonathan Cecotto, rappresentante del Principato di Monaco, porta con sé il talento e la velocità pura che lo hanno reso uno dei favoriti del pubblico. Con uno stile aggressivo ma strategico, Cecotto è stato determinante nella conquista dei punti che hanno portato Batmobile Racing in testa alla classifica della classe Pro.

In testa alla corsa al campionato

Batmobile Racing occupa attualmente la prima posizione nella classifica Pro del Lamborghini Super Trofeo Asia, a conferma della perfetta sinergia tra piloti, ingegneri e struttura del team. Con il Fuji Speedway come passaggio cruciale della stagione, la squadra è concentrata e determinata ad aumentare il vantaggio sugli inseguitori.

Il Lamborghini Super Trofeo Asia è ampiamente riconosciuto come uno dei campionati monomarca più competitivi e prestigiosi dell’area Asia-Pacifico, attirando talenti di alto livello e team d’élite da tutto il mondo. Ogni punto conquistato è frutto di una lotta serrata, rendendo ancora più significativo il primato di Batmobile Racing.

Dichiarazioni del team e dei piloti

“Questa partnership con Fasoul e Lightec è motivo di grande orgoglio per tutti noi in Batmobile Racing. Avere due brand eccellenti al nostro fianco in questa fase della stagione, mentre siamo in testa al campionato, dimostra chiaramente la direzione in cui sta andando il team. La squadra è completamente concentrata sull’obiettivo di ottenere risultati importanti a Fuji.”

— Iris, Team Manager di Batmobile Racing

“Jonathan e io abbiamo lavorato duramente per raggiungere questa posizione di leadership in campionato, ed è fantastico avere Fasoul e Lightec con noi per questo round. Il Fuji Speedway è una sede leggendaria e siamo estremamente motivati a dare il massimo. L’obiettivo è semplice: continuare a vincere.”

— William Tregurtha, pilota della Car #3

“È un momento molto entusiasmante per il team e per noi piloti scendere in pista a Fuji. È un circuito che premia la determinazione, e la Super Trofeo EVO2 è una vettura straordinaria da guidare su questo tracciato. È altrettanto emozionante avere Fasoul e Lightec al nostro fianco questo weekend. Arriviamo in Giappone da leader del campionato, una posizione che intendiamo difendere con tutte le nostre forze.”

— Jonathan Cecotto, pilota della Car #3

Avvertenza: Il presente materiale è riservato esclusivamente agli operatori dei media e a un pubblico di età pari o superiore ai 20 anni, nei Paesi e territori in cui questo tipo di comunicazione è consentito. Il contenuto non è finalizzato a promuovere l’uso del tabacco, né è rivolto a persone di età inferiore ai 20 anni.

Informazioni sull’evento

Serie: Lamborghini Super Trofeo AsiaSede: Fuji Speedway, GiapponeTeam: Batmobile RacingNumero vettura: #3Categoria: Classe ProPiloti: William Tregurtha (GBR) e Jonathan Cecotto (MON)Partner: Fasoul e LightecPosizione in campionato: 1ª posizione assoluta — Categoria Pro

Contact: Ein Wu, pr@globalfasoul.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.