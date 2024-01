Golden Agri-Resources e Verborg Group formano una partnership strategica per la fornitura di oli tropicali

UTRECHT, Paesi Bassi, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR), leader mondiale nell'industria agroalimentare e nella produzione di olio di palma, è lieta di annunciare una collaborazione strategica con Verborg Group, new entry nel mercato degli oli vegetali. La partnership prevede un accordo pluriennale per la fornitura in esclusiva a Verborg Group di oltre un milione di tonnellate di oli tropicali.

Verborg Group è impresa familiare gestita da professionisti con un'esperienza trentennale nel settore degli olii e dei grassi. Recentemente l`azienda ha inaugurato una nuova raffineria nei Paesi Bassi che utilizzerà tecniche di raffinazione all`avanguardia. Secondo le previsioni, la struttura entrerà in funzione alla fine di gennaio 2024. Per questo accordo, GAR fornirà principalmente tre prodotti: olio di palma grezzo (CPO), olio di palmisto grezzo (CPKO) e olio di cocco.

La strategia di GAR in Europa è quella di costruire relazioni a lungo termine e offrire ai propri clienti oli tropicali che siano di alta qualità, che provengano da fonti sostenibili e che siano conformi con le normative Europee in continua evoluzione. Questa collaborazione è un esempio delle scelte strategiche di GAR BV.

Maarten van der Hoeven, responsabile per l'Europa e l'America Latina presso GAR, ha commentato: "La partnership con Verborg dimostra il nostro impegno degli ultimi anni nella realizzazione di una solida supply chain in Europa. L'eccellenza nella distribuzione, sia nelsupporto logistico che nella capacità di adattamento, che caratterizza la nostra azienda ci permette di soddisfare efficacemente le esigenze a lungo termine dei nostri clienti, in termini di qualità, di servizi a valore aggiunto o di soluzioni per la supply chain. Siamo realmente entusiasti di collaborare con Verborg e di supportare il gruppo nell'offerta di oli raffinati di alta qualità ai loro clienti in tutta Europa".

Goedhart Borgesius, direttore di Verborg Group, ha dichiarato: "È entusiasmante iniziare questo viaggio al fianco di Golden Agri-Resources. Sfruttare la supply chain integrata e la leadership nella sostenibilità di GAR nel settore degli oli di palma, consoliderà le nostre capacità, conoscenze e offerte di soluzioni nella fornitura di servizi e prodotti a base di oli vegetali sostenibili e di alta qualità per i nostri clienti europei. Siamo pronti a collaborare con GAR in materia di prodotti sostenibili per i nostri clienti e per le prossime generazioni future".

Informazioni su Golden Agri-Resources GAR è un'azienda leader nell'agroindustria completamente integrata che fornisce una supply chain efficiente e completa, dalla produzione responsabile alla consegna globale. In qualità di leader globale nella produzione dell'olio di palma, GAR gestisce oltre mezzo milione di ettari di piantagioni, comprese le coltivazioni di piccoli proprietari, in tutta l'Indonesia. Le sue strutture 'a valle' dedicate alla raffinazione e i suoi prodotti speciali consentono di realizzare beni di qualità elevata destinati ai mercati alimentari, oleochimici, dei mangimi per animali e della bioenergia in tutto il mondo.

I prodotti di GAR servono una base clienti diversificata in oltre 100 paesi, attraverso una rete distributiva e logistica globale che comprende strutture per spedizioni, trasporto merci e immagazzinaggio. Al di fuori del sud-est asiatico, GAR opera nei Paesi Bassi e in Spagna, Colombia, Messico, Brasile e negli Stati Uniti.

Informazioni su Verborg Group Verborg Group è un'impresa a conduzione familiare, con sede nei Paesi Bassi, rinomata per la sua specializzazionenella produzione e raffinazione di oli e grassi vegetali di livello avanzato. A dimostrazione del costante impegno verso una visione a lungo termine e obiettivi ambiziosi, l'azienda ha recentemente realizzato innovativa raffineria di oli vegetali a Delfzijl, nei Paesi Bassi. La posizione strategica di questa struttura, dotata di un molo marittimo e di 60.000m3 di magazzini, sottolinea l'impegno dell'azienda per l'eccellenza operativa.

Per ulteriori informazioni su GAR contattare:Wulan Sulingwulan.suling@sinarmas-agri.com | https://www.goldenagri.com.sg/

Per ulteriori informazioni su Verborg contattare: ilona.blom@verborggroup.com | www.verborggroup.com

