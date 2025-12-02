circle x black
Innovazione: Apparound, la gestione provvigioni diventa 'sales driven' con il nuovo modulo integrato

02 dicembre 2025 | 14.40
La tech company italiana lancia una nuova soluzione che trasforma il calcolo degli incentivi da processo amministrativo a leva strategica. Focus su real-time, trasparenza e Intelligenza Artificiale.

Pisa, 02 Dicembre 2025 – Trasformare la gestione delle provvigioni da mera operazione contabile a strumento strategico per accelerare le vendite. È questo l’obiettivo di Apparound , azienda italiana leader nel settore della digitalizzazione dei processi di vendita, che punta a ridefinire il paradigma degli incentivi commerciali attraverso automazione, trasparenza e dati in tempo reale.

Per lungo tempo relegata agli uffici amministrativi, con calcoli a consuntivo spesso lenti e complessi, la gestione delle commissioni rappresenta oggi un collo di bottiglia per le aziende che necessitano di agilità. La nuova soluzione di Apparound si inserisce direttamente nel flusso di vendita (Sales Driven), integrandosi nativamente con le funzionalità di configurazione offerta (CPQ) e firma elettronica già presenti nella suite.

Un ecosistema integrato per la forza vendita

Il modulo di Calcolo degli incentivi e dei piani compensazionali consente di impostare regole, KPI e premi in modo semplice e scalabile, automatizzando calcoli spesso complessi e garantendo massima coerenza tra risultati e compensi. Con Sales Target Management, le aziende possono invece definire in modo strategico target e territori, assegnando obiettivi personalizzati e bilanciando i carichi di lavoro per ottimizzare la copertura commerciale.

A completare la suite, il sistema di Emissione e ricezione documenti automatizza la generazione, la consegna e l’approvazione della documentazione – comprese notifiche, oneri fiscali e inviti a fatturare – riducendo tempi operativi e aumentando la compliance amministrativa.

Grazie ai calcoli near real time, alla tracciabilità completa dei dati e a dashboard sempre aggiornate su avanzamenti e potenziali guadagni, Apparound SPM garantisce trasparenza totale, chiarezza sugli obiettivi e una gestione estremamente flessibile dei piani di incentivazione. L’integrazione nativa con CRM, ERP e sistemi aziendali esistenti assicura un flusso informativo continuo, trasformando il piano provvigionale in una leva strategica per guidare motivazione, performance e crescita del business.

Il futuro è nell'Intelligenza Artificiale. L'azienda ha inoltre annunciato i prossimi step evolutivi della suite, che vedranno l'introduzione di algoritmi di Intelligenza Artificiale per l'analisi predittiva. L'AI supporterà i manager nella definizione degli obiettivi e nell'identificazione di anomalie, trasformando definitivamente il piano incentivi da strumento di calcolo a consulente strategico per il business.

Su Apparound. Fondata nel 2008, Apparound è una software company italiana con sede a Pisa, specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud per la digitalizzazione e l’efficientamento dei processi di vendita B2B. La piattaforma integra in un unico ecosistema Sales Enablement, CPQ (Configure-Price-Quote) e, prossimamente, SPM (Sales Performance Management), consentendo alle aziende di gestire contenuti di vendita, configurare offerte complesse e monitorare le performance commerciali in modo intuitivo e integrato. Attiva nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti, Apparound collabora con imprese dei settori Telecomunicazioni, Utilities, Manifatturiero e Servizi, supportandole nel rendere i processi di vendita più rapidi, accurati e coinvolgenti.

Riconosciuta da Gartner® dal 2018 nel Magic Quadrant™ for Configure, Price and Quote Application Suites, Apparound si distingue per la solidità tecnologica, l’innovazione continua e la visione orientata all’evoluzione delle vendite digitali.

Innovazione Sales Driven Intelligenza Artificiale Digitalizzazione dei processi di vendita
