Scuola. Pro Vita Famiglia: grave adozione Carriera Alias in scuola dell’infanzia, elementare e media a Roma

Roma, 3 ottobre 2023. «La Carriera Alias, ormai lo ribadiamo da mesi, è una procedura illegale e soprattutto pericolosa per il benessere psico fisico dei ragazzi, che rischiano così di essere indottrinati alla rischiosa bugia che si possa davvero “nascere nel corpo sbagliato”. Adottarla, così come iniziative simili quali bagni o spogliatoi “neutri”, è quindi di una gravità assoluta, ma ancor più grave è che ciò venga fatto addirittura in una scuola dell’infanzia, elementare e media, come è accaduto all’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, per il quale abbiamo ricevuto le proteste di genitori allarmati e spaventati. L’Istituto, guidato dalla dirigente Rosanna Labalestra, ha infatti approvato la Carriera Alias per l’anno scolastico appena iniziato. Un provvedimento a nostro avviso in aperto contrasto con le normative vigenti in campo amministrativo, civile e potenzialmente anche penale e viziato da incompetenza in quanto l’amministrazione scolastica non ha alcun potere di modificare il nome e l’identità sessuale di un individuo. L’Alias è poi già anacronistica se pensiamo che paesi un tempo pionieri nella transizione sociale e chirurgica come Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e vari stati degli Usa stanno facendo marcia indietro sui protocolli per il cambio di sesso, addirittura chiudendo le cliniche come il Tavistock Center di Londra al centro di un pesante scandalo. Inoltre, come rivelato da Noto Sondaggi per conto di Pro Vita & Famiglia, l’80% degli italiani è contro l’indottrinamento gender nelle scuole e pensa che le famiglie vadano preventivamente informate e coinvolte in caso di corsi o progetti su questi temi. Un sentimento diffuso, poiché sono già molte le scuole italiane segnalate dai genitori proprio perché hanno imposto il regolamento sulla Carriera Alias e ad oggi sono circa 220 gli istituti che come Pro Vita & Famiglia abbiamo diffidato, in molti casi ricevendo come risposta l’annullamento del Regolamento. Ci aspettiamo quindi che Governo e Ministero dell’Istruzione blocchino una volta per tutte la Carriera Alias e le derive gender nelle scuole». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

