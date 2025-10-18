Sesto Forum Mondiale delle Antiche Capitali Inaugurato a Luoyang: Focus sullo Sviluppo Sostenibile

LUOYANG, China, 18 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il 17 ottobre, è stata inaugurata a Luoyang, nella provincia cinese dello Henan, la sesta edizione del Forum Mondiale delle Antiche Capitali. All'evento partecipano oltre 150 delegati, tra cui funzionari governativi, esperti, accademici e rappresentanti di organizzazioni internazionali, provenienti da 30 paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Brasile, Egitto, Giordania, Cambogia, Singapore e Thailandia.

Sotto il tema "Antiche Capitali, Rinnovamento: Sviluppo Sostenibile per le Città Storiche Globali", il forum di quest'anno presenta due sottotemi: "Rigenerazione Urbana ed Eredità Culturale nelle Antiche Capitali" e "Sviluppo Industriale e Nuove Energie Economiche nelle Antiche Capitali". Gli ospiti hanno vissuto un'esperienza immersiva attraverso una proiezione cinematografica digitale al Dahe Hui e hanno partecipato a un sofisticato bazar dedicato alla cultura creativa del patrimonio immateriale, dove hanno potuto ammirare la lanterna di palazzo di Luoyang, il famoso ricamo locale, la pressatura dei fiori di peonia, la preparazione del tè alla maniera Tang e gli affreschi in stile Sancai. Inoltre, hanno visitato l'Antica Città di Luoyi, la Porta Yingtian e le Grotte di Longmen. Grazie a questa serie di attività, i partecipanti hanno approfondito la loro comprensione degli approcci e dei risultati di Luoyang nella protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, esplorando insieme percorsi innovativi e meccanismi di cooperazione globale per lo sviluppo sostenibile delle antiche capitali.

Luoyang, uno dei principali luoghi di origine della civiltà cinese e punto di partenza orientale della Via della Seta, è rinomata per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Negli ultimi anni, la città ha promosso lo sviluppo del turismo attraverso progetti di scavo archeologico e di protezione del patrimonio, con l'obiettivo di costruire una destinazione turistica di livello mondiale. I partecipanti hanno espresso la convinzione che l'organizzazione di questo forum contribuirà a trasformare le pratiche esperienziali di Luoyang in soluzioni condivisibili, aprendo nuove strade per lo sviluppo sostenibile delle antiche capitali globali attraverso la cooperazione internazionale.

Il Forum Mondiale delle Antiche Capitali, dopo cinque edizioni di successo, è gradualmente diventato una piattaforma fondamentale per favorire lo scambio e il reciproco apprendimento tra le civiltà.

