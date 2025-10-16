ZETA NETWORK GROUP (NASDAQ: ZNB) RAFFORZA IL BILANCIO CON UN INVESTIMENTO DI 231 MILIONI DI DOLLARI SOSTENUTO DA BITCOIN IN UN MOMENTO DI TURBOLENZA DEL MERCATO

La transazione strategica PIPE potenzia la tesoreria digitale di Zeta Network Group con asset SolvBTC completamente garantiti

NEW YORK, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di acquisto di titoli in un collocamento privato per un totale di 230.837.060,2 dollari USA di (1) azioni ordinarie di Classe A; (2) warrant che danno diritto all'Acquirente di acquistare un'azione ordinaria di Classe A per un warrant, esercitabile a un prezzo di 2,55 dollari per azione ordinaria di Classe A, a un prezzo di offerta combinato di 1,7 dollari per azione ordinaria di Classe A e warrant per l'acquisto di un'azione ordinaria di Classe A.

Il ricavato lordo complessivo di 230.837.060,2 dollari USA è pagabile in BTC o SolvBTC, un token 1:1 supportato da Bitcoin emesso da Solv Protocol, una riserva Bitcoin on-chain che fornisce meccanismi istituzionali per l'uso produttivo delle partecipazioni in Bitcoin. La chiusura del collocamento privato è prevista per il 16 ottobre 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

Questo collocamento privato rafforza il bilancio di Zeta Network Group e ne aumenta il valore patrimoniale netto con uno strumento generatore di rendimento supportato da Bitcoin, progettato per l'adozione istituzionale. Conclusa in un periodo di turbolenza del mercato, la transazione sottolinea la fiducia di Zeta Network Group nei fondamentali di Bitcoin e il suo impegno verso una gestione della tesoreria disciplinata e anticiclica, riflettendo strategie simili osservate tra altre tesorerie di Bitcoin che accumulano Bitcoin durante le flessioni del mercato.

SolvBTC è un token 1:1 supportato da Bitcoin emesso da Solv Protocol, una riserva Bitcoin on-chain che fornisce meccanismi istituzionali per l'uso produttivo delle partecipazioni in Bitcoin. All'interno dell'ampia gamma di prodotti di Solv Protocol, SolvBTC funge da asset istituzionale supportato da Bitcoin, progettato per applicazioni di tesoreria e di mercato dei capitali. Ogni SolvBTC è interamente garantito 1:1 con Bitcoin, detenuto in custodia regolamentata e verificato tramite proof-of-reserve on-chain, offrendo alle aziende un modo trasparente e conforme per generare rendimento dall'esposizione a Bitcoin.

"Si tratta di un'allocazione strategica del bilancio che rafforza la posizione finanziaria a lungo termine di Zeta Network Group", ha dichiarato Patrick Ngan, Chief Investment Officer di Zeta Network Group. "Integrando SolvBTC nella nostra tesoreria, stiamo potenziando la resilienza finanziaria con uno strumento che unisce la scarsità di Bitcoin a un rendimento sostenibile. Si tratta di un approccio misurato e istituzionale alla crescita".

Con l'aggiunta di SolvBTC, Zeta Network Group si unisce a una schiera crescente di aziende quotate al Nasdaq che stanno riconsiderando il modo in cui le risorse digitali si inseriscono nei quadri di finanza aziendale. Invece di detenere Bitcoin passivamente, le società quotate stanno ora esplorando strumenti strutturati e generatori di rendimento che contribuiscono ai rendimenti e alla liquidità, mantenendo al contempo gli standard normativi.

"Le organizzazioni quotate stanno ridefinendo il significato di detenere Bitcoin in modo produttivo", ha affermato Ryan Chow, CEO di Solv Protocol. "Con SolvBTC offriamo la struttura necessaria per un'adozione a livello di tesoreria, collegando la finanza istituzionale con l'infrastruttura on-chain.

Oltre al suo impatto sul bilancio, questa transazione segna il primo passo di Zeta Network Group verso una più ampia collaborazione con Solv Protocol, definendo un quadro per le modalità in cui gli strumenti Bitcoin tokenizzati possono partecipare ai mercati dei capitali regolamentati. Condotto tramite un collocamento privato strutturato, l'investimento dimostra che il finanziamento digitale può allinearsi alla governance del mercato pubblico, mantenendo al contempo la verifica e la trasparenza on-chain.

Informazioni su Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB)

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) è una società di infrastrutture digitali e tecnologie finanziarie quotata negli Stati Uniti, pioniera della convergenza tra finanza tradizionale ed economia delle risorse digitali. Il Gruppo sta sviluppando una piattaforma di finanza istituzionale incentrata su Bitcoin che integra la gestione della tesoreria degli asset digitali, l'aggregazione della liquidità di Bitcoin e operazioni di mining di Bitcoin sostenibili, il tutto all'interno di un quadro regolamentato del Nasdaq.

Guidata da un team globale di esperti di finanza e tecnologia, Zeta Network sta ridefinendo la finanza digitale istituzionale unendo la governance e la trasparenza di una società pubblica con l'innovazione e la scalabilità della blockchain per creare un ponte affidabile tra i mercati dei capitali e la finanza decentralizzata.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ir.thezetanetwork.com.

Informazioni su Solv Protocol

Solv Protocol è la riserva Bitcoin on-chain che collega TradFi, CeFi e DeFi per alimentare l'economia finanziaria Bitcoin da 1 trilione di dollari. Attraverso il suo prodotto di punta, SolvBTC, consente agli investitori al dettaglio e istituzionali di ottenere rendimenti sostenibili sui loro investimenti in Bitcoin, trasformando la risorsa più preziosa del mondo derivante da una riserva di valore passiva in un asset finanziario produttivo e accessibile a livello globale. Solv Protocol è supportato da importanti investitori, tra cui Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital e OKX Ventures. Per maggiori informazioni, visitare il sito solv.finance

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tali dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali e comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti. Le dichiarazioni previsionali includono, tra le altre cose, dichiarazioni riguardanti le prestazioni finanziarie previste, la strategia e il potenziale impatto della transazione qui descritta. Si invitano i lettori a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data odierna. Zeta Network Group non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

