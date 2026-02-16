Roberto Tisato e Viviana Degan, Il Potere Dell’Aria: il Bestseller su come trasformare qualsiasi spazio chiuso in un ambiente di benessere

Milano, 17.02.2026 – Tutti noi sappiamo che per vivere meglio è fondamentale respirare un’aria migliore, a partire dagli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Un esempio su tutti? La casa. Eppure, quando ci sentiamo stanchi e affaticati, ignoriamo che il problema sia racchiuso proprio all’interno delle mura casalinghe. Per questo motivo, trasformare uno spazio chiuso in un luogo che respira, rigenera e sostiene il benessere di chi lo vive è fondamentale per migliorare la qualità della propria vita.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare salute ed energia ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Roberto Tisato e Viviana Degan “IL POTERE DELL’ARIA. Come Progettare e Vivere Ambienti Più Sani E Performanti Grazie Alla Ventilazione Meccanica Controllata” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare il luogo in cui si vive in una vera e propria fonte di benessere.

“Il nostro libro parla di come la ventilazione meccanica controllata possa migliorare concretamente la salute e il comfort quotidiano di ciascuno di noi” afferma Roberto Tisato, autore del libro. “Racconta come le case moderne, così come gli ambienti di lavoro e in generale tutti gli spazi chiusi più isolati, rischino di diventare malsani se non si gestisce correttamente il flusso d’aria al loro interno. Spiega infine, in modo chiaro e lineare, come funziona una VMC (Ventilazione Meccanica Controllata)” conclude Viviana Degan, co-autrice.

Come precisano gli stessi autori, migliorare la qualità della propria vita è possibile, a partire da ciò che respiriamo ogni giorno. Da qui l’idea di tradurre anni di esperienza tecnica in parole semplici, accessibili a tutti, condensate proprio all’interno di questo libro.

“Troppe volte capita di vedere case nuove, perfette, ma con un’aria pesante al suo interno. Fortunatamente, la ventilazione meccanica controllata viene in nostro soccorso, aiutandoci a migliorare concretamente la salute e il comfort quotidiano di ciascuno di noi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Roberto Tisato e Viviana Degan hanno fatto un eccellente lavoro editoriale che sono certo sarà utile a tanti”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Giacomo Bruno perché è un editore specializzato nella pubblicazione di libri di professionisti che vogliono trasformare la propria esperienza diretta in un messaggio di valore per gli altri” concludono gli autori Viviana Degan eRoberto Tisato. “Diffondere conoscenza che migliora ogni giorno la vita delle persone: questo è il messaggio che ci ha colpito di Bruno Editore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3LCWUCO

Roberto Tisato, nato a Padova nel 1967, ha maturato una lunga esperienza nel settore della distribuzione dell’aria e della ventilazione meccanica controllata. Dopo un percorso professionale iniziato nell’azienda di famiglia, ha scelto di intraprendere una nuova strada, dedicandosi all’innovazione e al benessere abitativo. Oggi affianca clienti e progettisti nella realizzazione di impianti efficienti e sostenibili, convinto che il comfort invisibile e la qualità dell’aria siano un diritto di tutti. Per info: www.obivian.it

Viviana Degan, nata a Padova nel 1972, ha trasformato la sua esperienza e la sua determinazione in un percorso imprenditoriale di successo. Dopo una formazione giuridica e anni dedicati alla famiglia, ha scelto di mettersi in gioco nel settore della climatizzazione e della ventilazione meccanica controllata. Cofondatrice di Obivian, affianca clienti e progettisti con passione e competenza, convinta che la qualità dell’aria e il comfort invisibile siano fondamentali per il benessere quotidiano. Per info: www.obivian.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

