San Francesco e i Templari ad Assisi, un itinerario tra storia e sapori medievali

Due giorni tra testimonianze dell’Ordine del Tempio, architetture storiche e cucina ispirata al Medioevo. La proposta del Fontebella Palace Hotel

Assisi, 2 ott. – Un itinerario di due giorni alla scoperta di un volto meno conosciuto di Assisi, tra la spiritualità francescana, le testimonianze legate ai Templari e i sapori della tradizione umbra. È la proposta “Francesco e i Templari”, ideata dal Fontebella Palace Hotel per raccontare la città attraverso un percorso che unisce storia, ospitalità e gastronomia.

Accanto ai luoghi universalmente legati a San Francesco, Assisi conserva infatti tracce di una storia medievale più articolata, nella quale trovano spazio anche le vicende dell’Ordine del Tempio e il passaggio degli ordini cavallereschi. Da qui nasce un’esperienza pensata per accompagnare gli ospiti alla scoperta di simboli, documenti e testimonianze storiche, senza rinunciare alla dimensione del soggiorno e alla conoscenza della cucina del territorio.

Due giorni tra storia e ospitalità

Punto di partenza del percorso è il Fontebella Palace Hotel, ospitato in un’antica residenza nobiliare sottoposta a tutela. L’edificio conserva ambienti e testimonianze architettoniche appartenenti a epoche differenti, dal Medioevo al Rinascimento fino al Settecento, con volte, murature e spazi originari che caratterizzano le diverse camere.

Il programma si sviluppa nell’arco di due giornate e comprende la visita alla Mostra dei Templari, dedicata alla storia dell’Ordine cavalleresco, ai suoi simboli e alle vicende che ne hanno segnato la presenza sul territorio. Agli ospiti viene inoltre consegnata una pubblicazione storiografica dedicata al tema.

La componente storica prosegue a tavola con una cena degustazione di tre portate al ristorante Il Frantoio. Il menu è concepito come un percorso ispirato agli ingredienti utilizzati nel Medioevo e alla memoria gastronomica umbra, reinterpretati in chiave contemporanea. La seconda giornata prevede invece un pranzo più informale al bistrot, dedicato ai prodotti e ai sapori del territorio.

Dalla chiave tradizionale alla vista sulla valle umbra

A caratterizzare il soggiorno sono anche alcuni elementi legati alla storia della dimora. Al posto delle moderne tessere elettroniche, gli ospiti ricevono una chiave tradizionale, custodita nella bacheca in legno di noce della reception, richiamo all’ospitalità degli alberghi di un tempo.

Dalle vetrate dell’edificio la vista si apre sulla pianura umbra e sulla basilica di San Pietro, mentre gli ambienti interni conservano elementi architettonici stratificati nei secoli.

L’esperienza “Francesco e i Templari” punta così a proporre una lettura diversa di Assisi, affiancando ai grandi luoghi francescani un percorso nella storia medievale della città e dell’Umbria. Un racconto che passa dalle testimonianze dell’Ordine del Tempio alla cultura dell’accoglienza e alla tradizione gastronomica locale.

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