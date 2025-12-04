SNAI – Serie A: Napoli-Juve, sfida da ex per Conte e Spalletti «1» azzurro a 2,30, il colpo bianconero a 3,45

Milano, 4 dicembre – Per Antonio Conte e Luciano Spalletti non sarà una domenica come le altre: sia l’allenatore del Napoli che quello della Juventus saranno ex di turno nel big match della 14a giornata. Al ‘Maradona’, le quote Snai sono dalla parte dei campioni d’Italia, reduci dalla sofferta qualificazione in Coppa Italia contro il Cagliari: il segno «1» si gioca a 2,30, con il pareggio a 2,95 e il «2» a 3,45, in una partita dove l’Under si fa preferire (e di molto) a 1,50, rispetto all’Over a 2,40. Più stretta la forbice tra il Goal a 2,00 e il No Goal a 1,73. Lucca a 3,25 e Hojlund a 3,50 guidano la lavagna dei marcatori per il Napoli; senza l’infortunato Vlahovic, le speranze bianconere sono riposte in David e Openda, entrambi a 3,50.

L’altra capolista Il Milan, che guida la classifica a pari punti con il Napoli, giocherà invece lunedì sera sul campo di un Torino in difficoltà. Allegri guida a 1,75, improbabile (4,60) la vittoria granata, con il pareggio a metà strada a 3,55. Oltre Napoli-Juventus, c’è un altro big match nel fine settimana, quello di sabato pomeriggio tra Inter e Como. Anche i nerazzurri, come il Napoli e la Juve, sono reduci dalla partita di Coppa Italia, ma l’impresa della squadra di Fabregas – protagonista di uno straordinario inizio di campionato – paga sei volte la posta. L’1,50 legato al segno «1» è la quota più bassa di tutto il fine settimana, con il pareggio a 4,40.

Riscatto Roma Dopo il ko di domenica scorsa all’Olimpico contro il Napoli, la Roma è chiamata a reagire: giallorossi ospiti di un Cagliari che ha sfiorato l’impresa a Napoli in Coppa Italia e che proverà a contrastare la voglia di riscatto della squadra di Gasperini, in pole a 1,67 per tornare ai tre punti. Pareggio a 3,65, successo per gli uomini di Pisacane a 5,25. Cerca il riscatto, dopo il ko con la Cremonese, anche il Bologna, domenica alle 18 in casa della Lazio, anch’essa reduce da un ko, a San Siro contro il Milan. Quote in equilibrio, con Sarri a 2,60 in leggero vantaggio su Italiano a 2,90 e il pareggio a 3,05. Ciro Immobile è il grande ex della partita: una rete dell’attaccante del Bologna è in lavagna a 3,50.

