Coppa Italia: le due milanesi con un piede nei quarti per bookies e tifosi

Milan (1,84) e Inter (1,48) avanti sulla lavagna di Planetwin365 nei rispettivi match contro Torino (4,30) e Fiorentina (7,05). Ad attenderle in semifinale, Juventus e Napoli, al momento favorite per la vittoria finale

Roma, 27 gennaio 2020 – Coppa Italia di nuovo in campo con la seconda tornata che deciderà i nomi delle altre due semifinaliste. Domani sera Milan e Torino, mercoledì toccherà a Inter e Fiorentina. Secondo i quotisti di Planetwin365 è lontana l’ipotesi di un derby della Mole in semifinale: dopo la batosta di sabato a Bergamo e lo spauracchio dell’esonero che aleggia sulla panchina di Mazzarri, la vittoria del Toro a San Siro (4,30) convince poco più di due tifosi su dieci. Il sondaggio è infatti a favore del Milan, anche se non con una netta maggioranza, si parla del 52% degli orientamenti. Per gli analisti, ai rossoneri potrebbe bastare anche solo un gol per passare il turno, dal momento che il risultato esatto più probabile in lavagna è l’1-0 (7,11), che potrebbe arrivare già nei primi 15’ di gioco (3,01).

Ancora più lontana dalla semifinale sembra essere la Fiorentina, impegnata mercoledì contro l’Inter, sempre a San Siro. I viola se la vedranno con una squadra intenta ancora a sbollentare il post-Cagliari, ma decisa a tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi in campionato. A mettere in numeri queste ipotesi sono i quotisti e i tifosi: la Fiorentina vincente a Milano è l’opinione di appena il 14% di coloro che hanno risposto al sondaggio di Planetwin365, una percentuale che non stupisce se paragonata alla quota di 7,50 per il segno 2. Il 64%, invece, confida nella vittoria degli uomini di Conte, quotata a 1,48 sulla lavagna dei bookies.

In caso di vittoria, Milan e Inter andrebbero ad incontrare rispettivamente Juventus e Napoli, che di ‘concittadine rivali’ ne hanno già eliminate due in questi quarti (Roma e Lazio) e si mantengono ancora salde come prime due favorite per la vittoria finale: Juventus a 1,87 e Napoli a 3,75.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 850 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta’ è il claim che punta a sottolineare il posizionamento dell’azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.