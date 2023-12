bwin data center: Seria A, la Juve tenta l’aggancio alla capolista, ma per il 98% dei tifosi l'Inter può allungare sulle inseguitrici

Roma, 6 dicembre 2023 – Il ponte dell’Immacolata conduce gli appassionati di calcio alla quindicesima giornata di Serie A: venerdì 8 dicembre riflettori puntati sulla sfida di alta classifica Juventus-Napoli. I piemontesi vogliono tenere il passo dell’Inter capolista, mentre gli uomini di Mazzarri cercano un pronto riscatto dopo il ko inflitto proprio dai nerazzurri. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 75% dei tifosi ritiene che saranno i padroni di casa ad avere la meglio, mentre solo il 10% auspica una vittoria partenopea. Tra i risultati esatti maggiormente puntati emergono infatti il 2-0 al 21%, l’1-0 al 19% e il 2-1 al 14%. Osimhen (Napoli), potrebbe aprire le marcature secondo il 28% degli appassionati, seguito dall’avversario Vlahovic (17%). Per questo scontro l’Over 2,5 è dato all’82%.

Sabato alle ore 18:00 si giocherà il derby regionale tra Atalanta e Milan, al momento rispettivamente ottava e terza in classifica. Il match potrebbe terminare con la vittoria rossonera secondo il 63% degli appassionati, mentre il 17 % auspica la vittoria degli uomini di Gasperini; pareggio puntato al 20%. Tra i risultati esatti spiccano l’1-2 al 21%, l’1-1 al 19% e l’1-3 al 15%. Olivier Giroud (Milan) potrebbe sbloccare le marcature (20%), mentre l’atalantino Lookman raccoglie il 14% delle preferenze. Questa sfida si preannuncia molto interessante, infatti l’Over 2,5 è giocato al 90%.

Il sabato si conclude alle ore 20:45 in un San Siro ancora sold out per Inter-Udinese: il 98% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad avere la meglio. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-0 puntato al 24%, il 3-0 al 18% e il 3-1 al 15%. Il 43% dei tifosi è convinto che l’attaccante interista Lautaro Martinez segnerà il primo gol dell’incontro, seguito dal compagno di squadra Thuram (16%). Si attende una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 94%.

Nel posticipo serale di domenica, Roma e Fiorentina, attualmente distanziate da un punto in classifica, tentano di proseguire la corsa alle Coppe europee. L’87% dei tifosi ritiene che i giallorossi potrebbero conquistare i tre punti, mentre il 10% auspica un pareggio. Tra i risultati esatti maggiormente quotati emergono l’1-0 (28%), il 2-1 (18%) e lo 0-0 (10%). Per il match sul prato dell’Olimpico l’Over 2,5 è giocato al 92%.

