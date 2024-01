Israele-Hamas, ambasciatore Israele: "Assurda accusa genocidio, ostaggi ignorati'

"Le accuse di genocidio contro Israele sono assurde", oggi all'Aja "è un giorno triste, non solo per Israele, ma anche per quanti hanno a cuore il sistema della giustizia internazionale". Lo dice all'Adnkronos l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, commentando il processo per genocidio intentato dal Sudafrica contro Israele, davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja. "Il termine genocidio è completamente sbagliato e non riflette quello che Israele sta facendo. E' un tentativo di demonizzare Israele e di negargli il diritto di difendersi", afferma il diplomatico, sottolineando come il Sudafrica chieda un cessate il fuoco "fin dal primo giorno", senza menzionare in alcun modo la questione degli ostaggi.

Oggi è un giorno triste", si usa contro Israele la terminologia de genocidio che fu coniata "come reazione internazionale all'Olocausto degli ebrei". E lo si fa "per rendere impossibile a Israele di difendersi da un attacco terroristico venuto da Gaza", afferma Bar, ricordando che Hamas ha detto più volte di essere pronto a ripetere le violenze del 7 ottobre. Parlare di genocidio "è uno sforzo assurdo di politicizzare una convenzione internazionale molto importante e di usarla contro Israele per evitare la capacità israeliana di difendersi. E' triste e terribile", rimarca l'ambasciatore.

'facciamo tutto quanto possibile per evitare vittime civili a Gaza'

"Noi combattiamo Hamas per rendere sicuri i nostri cittadini. E' Hamas che uccide i civili e usa i civili come scudi umani, sono responsabili della situazione a Gaza. Il nostro obiettivo, come ha detto il premier Benyamin Netanyahu, è proteggere Israele e combattere Hamas per evitare un futuro attacco contro i civili israeliani", puntualizza l'ambasciatore. Che ci tiene a sottolineare come la richiesta sudafricana di cessate il fuoco "non menzioni la questione degli ostaggi", il cui sequestro rappresenta "un crimine contro l'umanità". "Un cessate il fuoco c'è stato quando sono stati rilasciati degli ostaggi, noi ci aspettiamo che vi sia una forte richiesta della comunità internazionale per il loro rilascio. Se in passato Hamas ha accettato la liberazione di ostaggi in cambio del cessate il fuoco è a causa dell'operazione militare israeliana. Per noi il rilascio degli ostaggi è una parte importante di ogni richiesta di cessate il fuoco", insiste Bar.

Quanto alla missione in Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken e le richieste di Washington di maggior tutela dei civili palestinesi a Gaza, l'ambasciatore sottolinea che Israele "ritiene di fare tutto quello è possibile" per evitare vittime civili. "Noi - aggiunge - non poniamo nessun ostacolo all'ingresso a Gaza di aiuti umanitari dell'Onu e della comunità internazionale. Dobbiamo solo essere sicuri che non contengano armi e esplosivi. Cerchiamo di facilitare l'arrivo di ogni aiuto, cibo, medicine, acqua. Cerchiamo di coordinarci con gli Stati Uniti per poter migliorare l'arrivo degli aiuti e aumentare l'efficenza dell'Onu" per la loro distribuzione.

'apprezziamo sforzo Usa per evitare escalation e creare condizioni cessate il fuoco'

"Noi apprezziamo molto lo sforzo americano, sia per creare le condizioni per un cessate il fuoco che per evitare l'espansione del conflitto. Per noi le condizioni di un cessate il fuoco sono che non ci sia più una minaccia di Hamas ai cittadini israeliani - spiega Bar - Riceviamo continui attacchi da Libano, Siria e Yemen. Vorremmo evitare una escalation ma dobbiamo essere certi che gli abitanti del nord Israele possano tornare a casa in sicurezza".

"Anche la questione di come sarà Gaza dopo la guerra è importante", nota l'ambasciatore, ma per ora ogni giorno continuano "ad arrivare razzi contro la popolazione israeliana e nella Striscia di Gaza Hamas ha ancora capacità militare di minacciare Israele. Dobbiamo discutere il futuro di Gaza ma ci sono anche sfide per il presente".