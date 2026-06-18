Nauseda: "Sanzioni Ue a Russia devono far più male"

Il presidente lituano Nauseda chiede sanzioni Ue più severe contro la Russia per la guerra in Ucraina, criticando l'esclusione di Rosatom dal nuovo pacchetto.
Le sanzioni adottate dall'Ue nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina devono infliggere "maggiore sofferenza" al Paese che ha invaso il suo vicino. Lo sottolinea il presidente lituano Gitanas Nauseda, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, ricordando che il ventunesimo pacchetto di sanzioni sul tavolo risparmia società energetiche russe come Rosatom. "Dobbiamo fare di più per infliggere una maggiore sofferenza alla Russia", afferma.