Richieste asilo Ue ai minimi: Brunner, "le riforme funzionano"

Nell'Ue "gli attraversamenti irregolari" delle frontiere "stanno diminuendo", le riforme "danno frutti", producendo "minimi record nelle richieste di asilo, specialmente nei Paesi che erano le mete principali". Lo dice il commissario europeo agli Affari interni e alle Migrazioni Magnus Brunner, in conferenza stampa a Bruxelles. "In Austria - continua - i rimpatri superano le richieste di asilo, in Germania sono in calo dell'80% rispetto a due anni fa, in Svezia sono ai minimi storici e in Italia calano del 60%. Non è un piccolo miglioramento, e dimostra che le riforme stanno funzionando", conclude.