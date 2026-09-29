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Richieste asilo Ue ai minimi: Brunner, "le riforme funzionano"

Il commissario Ue Brunner sostiene che le riforme nelle politiche migratorie hanno prodotto una forte diminuzione degli attraversamenti irregolari delle frontiere.

Il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner (a destra) con l'ex premier Enrico Letta - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner (a destra) con l'ex premier Enrico Letta - Fotogramma/Ipa
29 settembre 2026 | 12.11
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Nell'Ue "gli attraversamenti irregolari" delle frontiere "stanno diminuendo", le riforme "danno frutti", producendo "minimi record nelle richieste di asilo, specialmente nei Paesi che erano le mete principali". Lo dice il commissario europeo agli Affari interni e alle Migrazioni Magnus Brunner, in conferenza stampa a Bruxelles. "In Austria - continua - i rimpatri superano le richieste di asilo, in Germania sono in calo dell'80% rispetto a due anni fa, in Svezia sono ai minimi storici e in Italia calano del 60%. Non è un piccolo miglioramento, e dimostra che le riforme stanno funzionando", conclude.

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migranti Ue Magnus Brunner richieste asilo attraversamenti irregolari frontiere
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