Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato oggi che, data la persistente politica aggressiva della Russia, che include attacchi ibridi e atti di sabotaggio, la Polonia è in costante contatto con i servizi di sicurezza statunitensi e di altri Paesi.

Il ministro, che ieri aveva lanciato un allarme simile, ha aggiunto che la Russia ricorre anche ad azioni come l'incendio di impianti della difesa, violazioni dello spazio aereo e il disturbo dei segnali Gps, sottolineando che la risposta a questi atti deve consistere nell'unità della Nato e nel rigoroso rispetto delle disposizioni del Trattato di Washington.

Kosiniak-Kamysz ha affermato che la Polonia rientra in una ristretta cerchia di Stati che ricevono informazioni di intelligence di massimo livello, grazie alla sua stretta alleanza con gli Stati Uniti.

Nel corso di una dichiarazione rilasciata a Bircza, nella Polonia sud-orientale, il ministro della Difesa ha fatto riferimento al rapporto ricevuto dal primo ministro Donald Tusk da parte del direttore della Cia John Ratcliffe. In questo documento viene lanciato un avvertimento sulla necessità, per la Polonia e l'Europa, di prepararsi a diversi scenari legati al conflitto russo-ucraino e alla situazione sul fianco orientale dell'Unione Europea.

Secondo Kosiniak-Kamysz, il partenariato tra Varsavia e Washington si concretizza negli accordi siglati di recente per il finanziamento dell'acquisto di equipaggiamenti militari destinati all'esercito polacco e nelle garanzie di credito concesse dagli Stati Uniti alla Polonia.

Con riferimento alla cooperazione tra i servizi di sicurezza polacchi ed esteri, Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che le operazioni condotte dall'Agenzia per la Sicurezza Interna e dal Servizio di Controspionaggio Militare, volte a neutralizzare minacce interne, sono il risultato diretto della costante collaborazione tra i servizi dei Paesi partner della Nato.