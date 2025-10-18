circle x black
Usa-Corea del Nord, Cnn: Casa Bianca valuta possibile incontro Trump-Kim

Il tycoon e il leader nordcoreano hanno avuto un faccia a faccia a Singapore nel 2018, poi i colloqui di Hanoi dell'anno successivo, fino alla stretta di mano a Panmunjom, sempre nel 2019

Kim Jong-un e Donald Trump (Afp) - AFP
18 ottobre 2025 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Molti sono scettici sulla possibilità di un faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un in occasione dell'attesa visita in Asia del presidente degli Stati Uniti, ma funzionari dell'Amministrazione Trump hanno parlato, in privato, dell'organizzazione di un possibile incontro. E' quanto rivela la Cnn. Non è stata ancora avviata la pianificazione logistica necessaria per un appuntamento del genere, dicono le fonti della rete americana che evidenziano le differenze con il primo mandato di Trump alla Casa Bianca.

Fu quello dei tre incontri fra il tycoon e il leader nordcoreano, a cominciare dal faccia a faccia a Singapore del 2018, passando per i colloqui di Hanoi dell'anno successivo, fino alla stretta di mano a Panmunjom, sempre nel 2019.

Tornato alla Casa Bianca Trump ha espresso sia in pubblico che in privato la volontà di incontrare Kim e i funzionari, riporta la rete americana, lasciano aperta la porta a un possibile incontro durante il viaggio del tycoon in Asia (a fine mese la Corea del Sud ospita il summit Apec). E, stando alle dichiarazioni riportate dai media di Pyongyang, anche Kim si è detto pronto a un incontro con Trump durante un discorso pronunciato il mese scorso di fronte al Parlamento nordcoreano.

In ogni caso, riporta la Cnn, secondo il ministero dell'Unificazione sudcoreano non ci sono contatti tra Seul e Pyongyang per un possibile summit Usa-Corea del Nord. E, ha detto una fonte governativa sudcoreana, nonostante ci siano state due missioni di team della sicurezza della Casa Bianca in Corea del Sud in vista dell'imminente visita di Trump, la zona di Panmunjom non è stata tra quelle dei sopralluoghi. All'epoca del primo mandato di Trump alla Casa Bianca furono tre gli incontri con Kim.

Cauta l'ambasciatrice sudcoreana negli Usa, Kang Kyung-wha. "Trump ha detto di essere aperto al dialogo e anche la Corea del Nord ha dato un segnale (in questo senso). Ma non ci sono sinora indicazioni che qualcosa del genere possa concretizzarsi in occasione del summit dell'Apec", ha affermato Kang in dichiarazioni riportate dalla stampa sudcoreana.

