"Un idraulico ha salvato tutti". Donald Trump, dopo aver parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, fornisce la sua personale ricostruzione di ciò che è accaduto a bordo del volo FlyDubai da Dubai a Tel Aviv. Il copilota ha aggredito e accoltellato il pilota, prendendo i comandi del Boeing e cercando - secondo i media israeliani - di far precipitare l'aereo. "Ho parlato con Netanyahu. Sembra che il copilota fosse forse un terrorista o un pazzo, ha accoltellato il pilota, credo sia ancora in gravi condizioni", dice Trump rispondendo alle domande dei cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Il pilota era ferito ma è stato un eroe ed è riuscito ad aprire la porta della cabina. Sapete che la cabina è protetta da strutture in acciaio, è impossibile entrare", ricorda Trump prima di fare riferimento alla figura chiave della vicenda.

"Un idraulico israeliano che non aveva mai praticamente preso un aereo in vita sua ha visto cosa stava succedendo. L'aereo stava andando in picchiata, l'idraulico ha trascinato il copilota via dai comandi: lavorare con i tubi rende forti... Ha preso i comandi, è stato in grado di risollevare l'aereo prima che si schiantasse. Poi sono intervenuti uomini della sicurezza che erano seduti in coda e sono intervenuti altri piloti", dice Trump sottolineando più volte l'intervento del 'plumber'. "Questo è quello che ho sentito da Bibi Netanyahu e da un paio di altre persone. Un idraulico ha avuto la capacità di prendere i comandi e di evitare un disastro. E ha detto che ha imparato a pilotare un aereo guardando un programma in tv, Air Disasters", chiosa Trump.

Il passeggero eroe è stato accolto calorosamente da Netanyahu all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. I video diffusi dall'ufficio del premier mostrano l'incontro e la chiacchierata: l'uomo, identificato come Yaniv, come evidenziano le immagini ha spiegato al premier cosa è accaduto nei momenti più concitati. "Ho preso i comandi", le parole dell'uomo che mima il gesto con cui ha evitato lo schianto.

Netanyahu, con un post su X, evidenzia il coraggio del pilota indiano che ha resistito all'aggressione. "Il mio omaggio al pilota indiano, il comandante Smit Machchhar, per il suo straordinario coraggio", scrive il premier. "Nonostante fosse stato accoltellato e gravemente ferito, ha reagito, impedendo una catastrofe in volo. Ha salvato la vita di 174 persone, tra cui cittadini israeliani e di altre nazionalità".