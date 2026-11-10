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Von der Leyen: al summit Ue si decide il futuro degli aiuti all'Ucraina

Per la presidente Kiev è un fattore di stabilità cruciale per l'Europa, nonostante le riserve di alcuni Stati membri Ue

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (a destra), insieme ad Antonio Costa (a sinistra) e a Volodymyr Zelensky (al centro) Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (a destra), insieme ad Antonio Costa (a sinistra) e a Volodymyr Zelensky (al centro) Fotogramma/Ipa
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10 novembre 2026 | 14.17
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

I capi di Stato e di governo dell'Ue discuteranno nel Consiglio Europeo di "ogni aspetto" dei finanziamenti aggiuntivi necessari all'Ucraina, che va sostenuta perché è un "fattore di stabilità" in Europa. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Varna, in Bulgaria, a fianco del primo ministro Rumen Radev.

Bulgaria e Slovacchia non hanno intenzione di partecipare al prestito; anche Ungheria e Slovacchia hanno dubbi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha scritto al presidente Antonio Costa minacciando di bloccare l'Mff 2028-34, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, se gli aiuti all'Ucraina non saranno erogati da tutti i 27 Paesi membri.

"Credo che l'elemento unificante più importante - ha affermato - sia il desiderio di pace, che accomuna tutti noi. A volere la pace è innanzitutto il popolo ucraino; è proprio in questa direzione che si sta lavorando, anche in contesti come quello di Abu Dhabi".

Per von der Leyen "è fondamentale sostenere l'Ucraina, poiché essa rappresenta un fattore di stabilità. È stata la Russia a invadere l'Ucraina: non dobbiamo mai dimenticarcene. Se l'Ucraina smettesse di combattere oggi, verrebbe cancellata dalla carta geografica; se invece fosse la Russia a smettere, la guerra finirebbe".

"Per questo sosteniamo, per quanto possibile, ogni tentativo e discussione volti a raggiungere la pace - ha proseguito - naturalmente, in questo quadro, è altrettanto necessario aiutare l'Ucraina a mantenere la propria stabilità e a resistere all'aggressione che sta subendo".

"Discuteremo ogni singolo aspetto - ha spiegato - in sede di Consiglio Europeo. Si tratta sempre di confronti intensi su qualsiasi tema, dato che ventisette Stati membri possono avere posizioni differenti; tuttavia - ha concluso - alla fine, riusciamo sempre a giungere a una buona conclusione".

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