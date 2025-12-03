Che Meghan Markle fosse un osso duro lo si sapeva già. Ma non fino al punto da poter fare causa al principe William una volta diventato re. Secondo Woman's Day, se il futuro sovrano britannico dovesse decidere di toglierle il titolo di duchessa di Sussex, la moglie del principe Harry "non si arrenderebbe senza combattere". Una fonte ha dichiarato alla rivista australiana: "Se William ci provasse, lei penserebbe che è una questione personale. Si sta consultando con diversi esperti legali per capire quali strategie adottare per mantenere il suo cognome ('Sussex', ndr).

"Non c'è dubbio - spiega la fonte - che in diverse occasioni il re abbia opportunamente chiuso un occhio sul modo in cui lei sfruttava il suo titolo: invia addirittura dei buoni regalo con la scritta 'Sua Altezza Reale'". Intervenendo in un podcast ad agosto, Meghan aveva dichiarato: "Il mio nome legale è Meghan, duchessa di Sussex, ma per noi Sussex è il cognome della nostra famiglia ed è il nome che condividiamo con i nostri figli. Da quando sono sposata, mi chiamano così".

La regina Elisabetta aveva concesso al principe Harry e a Meghan i titoli di duca e duchessa di Sussex quando si sono sposati nel 2018, e la coppia ha poi deciso di adottare il cognome Sussex per sé e per i propri figli. Tuttavia, i bambini Archie e Lilibet hanno il cognome Mountbatten-Windsor sui loro certificati di nascita. La decisione di Meghan Markle di consultare esperti legali negli Stati Uniti per prepararsi a un'eventuale decisione del principe William, volta a privare lei e il marito dei titoli reali, potrebbe essere stata presa in seguito alla punizione straordinaria inflitta da re Carlo al fratello Andrew Mountbatten-Windsor, a cui ha tolto tutti i titoli, tra cui il prezioso titolo di principe e duca di York. Un rischioso precedente per la duchessa.

Secondo fonti interne, una volta diventato re, William adotterebbe una linea molto più dura del padre nei confronti di tutti coloro che mancano di rispetto o sminuiscono la monarchia. E si stanno diffondendo voci secondo cui il futuro sovrano agirà contro i Sussex in California. Non c'è alcuna indicazione che Harry non sarebbe più un principe come lo zio caduto in disgrazia, ma gli altri titoli della famiglia potrebbero essere a rischio.