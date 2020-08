Covid, Diaco: "Sono negativo ma non so se torneremo in onda"

Foto Ipa/Fotogramma

"Fortunatamente sia il tampone che l'esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi". Lo riferisce all'Adnkronos Pierluigi Diaco, che si è sottoposto agli esami dopo che la sua trasmissione 'Io e Te' (che doveva andare in onda ancora tutta questa settimana, alle 14 su Rai1) è stata sospesa in seguito ad un caso di positività all'interno del gruppo di lavoro del programma.

"Il mio pensiero - dice Diaco all'Adnkronos - va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di 'Io e te' previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere", conclude Diaco.