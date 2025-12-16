circle x black
Cerca nel sito
 

Giovani, Tagliavanti (Cciaa Roma): "Bello così tanti a Labordì per parlare di lavoro"

sponsor

"Lavoro realizza una parte importante della nostra vita"

Lorenzo Tagliavanti
Lorenzo Tagliavanti
16 dicembre 2025 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Quella di oggi è una bellissima giornata, perché ci troviamo in un auditorium pieno di giovani che parlano di una cosa importantissima per il loro futuro: il lavoro”. Sono le parole di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, all’edizione 2025 di Labordì a Roma, l’evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

“Il lavoro è importante, non soltanto perché serve a pagare il mutuo e riempire il carrello della spesa, ma soprattutto perché realizza una parte importante della nostra vita - spiega - Dall'entusiasmo e dall'attenzione con cui i ragazzi presenti hanno seguito gli interventi, credo ci sia da parte loro una grande disponibilità nei confronti di questo tema”.

“Il mondo cambia e quindi bisogna arrivare preparati - conclude - Il tema delle competenze è fondamentale. I giovani mi paiono assolutamente disposti ad affrontare i percorsi per poterle acquisire”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lavoro giovani competenze
Vedi anche
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza