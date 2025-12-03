circle x black
Welfare: Alboran cooperativa sociale e Sanpellegrino, insieme per l’inclusione

Al via Extra ordinary, l'accademia di cucina che valorizza talenti straordinari

03 dicembre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La cooperativa sociale Alboran, realtà attiva da oltre trent’anni nei progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità, lancia 'Extra ordinary-accademia di cucina', un’iniziativa ideata per valorizzare i talenti straordinari attraverso la formazione professionale e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è sostenuto da Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, e realizzato in collaborazione con Congusto institute, scuola di cucina professionale accreditata da Regione Lombardia.

L’iniziativa nasce per offrire un’opportunità concreta di formazione e favorire l’inserimento lavorativo a persone con disabilità, appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99. Attraverso un corso gratuito di 110 ore, dal novembre 2025 a febbraio 2026, i partecipanti potranno sviluppare competenze professionali nel campo della ristorazione e della preparazione alimentare, accompagnati da chef professionisti, un mentor d’aula dedicato e un team di formatori esperti. Il percorso - che unisce lezioni teoriche, attività pratiche e momenti di confronto con le aziende - si terrà presso il campus milanese di Congusto institute, una delle realtà di riferimento nel settore, dotata di laboratori all’avanguardia e impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale.

“Con Extra ordinary vogliamo offrire un’occasione concreta per dimostrare che il talento non ha barriere e che nella straordinarietà di ogni persona si nasconde una risorsa preziosa per la comunità. Come cooperativa, lavoriamo ogni giorno per costruire modelli sostenibili di inclusione lavorativa, trasformando la fragilità in opportunità. Questa iniziativa ci permette di rafforzare la nostra missione e di proporre un percorso replicabile, capace di generare impatto reale nel tempo”, ha dichiarato Andrea Vanini, presidente di Alboran cooperativa sociale.

“Con Extra ordinary - ha spiegato Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino vogliamo aggiungere un ulteriore tassello al nostro impegno nel promuovere un modello di impresa che crea valore condiviso per le persone e le comunità. Crediamo che ogni talento meriti di essere riconosciuto e valorizzato, e che il lavoro sia uno strumento fondamentale di inclusione sociale. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa, terzo settore e mondo della formazione, in grado di generare un impatto positivo duraturo sul territorio”.

L’iniziativa, oltre a fornire una certificazione professionale riconosciuta da Regione Lombardia (profilo 'cuoco-eqf 3 e 4'), prevede momenti di incontro con aziende del settore per facilitare la conoscenza reciproca e promuovere opportunità di tirocinio o inserimento lavorativo al termine del percorso formativo. Le imprese coinvolte riceveranno anche un supporto di consulenza sull’accessibilità dei luoghi di lavoro e sulle buone pratiche di inclusione, contribuendo così a un cambiamento culturale e organizzativo più ampio. Grazie alla collaborazione tra Alboran cooperativa sociale e la rete di enti pubblici, imprese e centri per l’impiego, il progetto mira a costruire un modello replicabile di inclusione e valorizzazione dei talenti straordinari, capaci di arricchire con le loro competenze il mondo della ristorazione.

Il sostegno al progetto 'Extra ordinary', si inserisce nel più ampio impegno di Sanpellegrino come 'force for good' nella società, con l’obiettivo di generare valore per le persone, le comunità e il pianeta. Con una storia di oltre 125 anni, il Gruppo promuove non solo la qualità dei propri prodotti ma anche iniziative di responsabilità sociale che favoriscono la crescita economica e culturale dei territori in cui opera, sostenendo progetti di educazione, formazione e tutela delle risorse naturali.

inclusione lavorativa disabilità fragilità formazione professionale sostenibilità ambientale
