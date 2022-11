Liu Jo accelera su retail estero e presenta nuovo concept store

Oltre al potenziamento della propria presenza in Medio Oriente, il Gruppo si sta espandendo anche in Sud America con un importante piano di aperture in Messico dove, dopo l’inaugurazione del primo monomarca a Città del Messico, ha visto l’apertura di sei corner all’interno de El Palácio De Hierro, il principale department store del Paese

Non si arresta la crescita di Liu Jo. Il brand italiano, fondato nel 1995 e che nel 2021 ha realizzato un fatturato di 411 milioni di euro, continua anche nel 2022 il proprio cammino di sviluppo trainato anche da importanti aperture internazionali e dalla presentazione di un nuovo concept store a ridotto impatto ambientale.

Tra le più rilevanti aperture degli ultimi mesi vi sono l’inaugurazione lo scorso marzo del primo store monomarca a The Galleria Al Maryah Island di Abu Dhabi e l’apertura, ad agosto, del secondo monomarca a Dubai, presso il Dubai Mall of Emirates. Oltre al potenziamento della propria presenza in Medio Oriente, il Gruppo si sta espandendo anche in Sud America con un importante piano di aperture in Messico dove, dopo l’inaugurazione del primo monomarca a Città del Messico, il Gruppo ha visto l’apertura di sei corner all’interno de El Palácio De Hierro, il principale department store del Paese. Al wholesale fisico si affianca la presenza online, sullo store online Eph, garantendo al marchio una visibilità sempre più forte sul territorio.

“Siamo davvero orgogliosi di questo importante piano di aperture - commenta Marco Marchi, amministratore delegato di Liu Jo - che ci permette di rafforzare la presenza del nostro Brand nell’importante mercato mediorientale e che segna l’ingresso in Messico, un’area dal grandissimo potenziale di crescita, dove abbiamo in progetto altre nuove aperture in città strategiche. Sono orgoglioso dei risultati che stiamo avendo in queste aree a testimonianza della forza del marchio Liu Jo, percepito come interprete attento della qualità e del glamour italiano”.

Continuano anche gli investimenti in tutti i principali mercati europei. In particolare nella penisola iberica, dove Liu Jo ha una presenza diretta e conta 32 punti vendita monomarca, il Brand ha in previsione un importante piano di crescita che, dopo l’apertura di Alicante e di Oporto a dicembre, prevede l'ampliamento della rete di negozi nelle principali vie del lusso, con l’obiettivo di aprire cinque nuovi stores entro il 2025. “Ritengo fondamentale accelerare nella Penisola iberica lo sviluppo della rete di negozi monomarca Liu Jo, un mercato i cui risultati stanno premiando gli investimenti fatti - afferma Marco Marchi - anche grazie fantastico lavoro svolto dalle nostre persone nei negozi monomarca e negli showroom".

E conclude: "Penso sia necessario, soprattutto in una situazione macroeconomica difficile ed incerta come quella che stiamo vivendo, continuare ad investire nel nostro Marchio in tutti i paesi in cui operiamo anche rafforzando l’impegno nell’ambito dello sviluppo sostenibile, come dimostra il lancio del nuovo concept store J Skin". Dalla sensibilità e dall’impegno di Liu Jo in ambito green ha preso forma J Skin, il nuovo concept retail dall’anima sostenibile. Un approccio nuovo alla progettazione del punto vendita che si presenta come una nuova pelle, capace di abbracciare alla perfezione l’anima del Brand valorizzandone le collezioni.

Il concept J Skin si basa sull’utilizzo di materiali certificati e prodotti in stabilimenti zero waste. Vernici ad acqua, rivestimenti ricavati da materiali di scarto, appendiabiti 100% riciclabili con ciclo di vita garantito, tessuti e tappeti ricavati da fibre naturali sono solo alcuni dei tanti componenti di questo nuovo concept che vede, in un’ottica di totale sinergia, anche l’inserimento di alcuni complementi d’arredo della linea Liu Jo Living, la quale pone anch’essa particolare attenzione all’utilizzo di materie prime sostenibili. Una costante ricerca volta al raggiungimento di un approccio realmente green, espressa anche nella flessibilità di utilizzo delle strutture, studiate per adattarsi facilmente ai continui cambiamenti del mondo contemporaneo.