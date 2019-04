Allarme trojan

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Cybercriminali di nuovo in agguato. A lanciare l'ultimo alert è il Commissariato di P.S. online che avverte: "Attenzione - E' in corso una campagna di malspam perpetrata attraverso l'invio di Posta Elettronica Certificata e avente come oggetto 'I.N.A.I.L.. Comunica XXXXXXXX' o 'Tribunale di Napoli Procedura esecutiva immobiliare nr xx/xxx'. Lo scopo dei cybercriminali è quello di 'inoculare' nel dispositivo dei malcapitati il trojan horse Gootkit; ciò avviene dopo l'apertura, da parte del destinatario della PEC, dell'allegato in formato PDF presente nella stessa".

La polizia consiglia di utilizzare password efficaci; non aprire né decomprimere l'allegato; utilizzare dei 'visualizzatori di documenti' online; installare e aggiornare un antivirus; effettuare delle scansioni periodiche del dispositivo tramite l'antivirus; attivare il firewall presente sul pc; disabilitare l'autoplay per evitare l'esecuzione automatica dei 'file' eseguibili dalla rete o da drive rimovibili; disconnettere i drive rimovibili quando non sono più necessari.