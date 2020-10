Microsoft, arriva il nuovo Surface Laptop Go

Il nuovo Surface Laptop Go di Microsoft (Foto Microsoft)

In arrivo novità che ampliano la famiglia Surface di Microsoft. Il colosso tecnologico ha infatti presentato oggi il nuovo Surface Laptop Go che racchiude "tutte le caratteristiche più amate della linea Surface Laptop" ma in un device più piccolo ed economico. Surface Pro X si arricchisce di alcune novità, incluse nuove applicazioni, performance migliorate e la nuova finitura Platino, mentre i nuovi accessori aiuteranno gli utenti nell’allestimento del proprio ufficio domestico.

Disponibile nella colorazione Platino, Microsoft segnala che Surface Laptop Go "offre il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre". Surface Laptop Go è dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12.4”, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm per un’esperienza di digitazione precisa e confortevole.

Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16Gb di Ram e 256Gb di spazio di archiviazione, "Laptop Go garantisce le massime performance, un’eccezionale velocità e una durata della batteria fino a 13 ore". Inoltre, il nuovo device della famiglia Surface "permette di sfruttare appieno le potenzialità del Cloud, come Microsoft 365 e l’archiviazione sicura online, oltre a offrire tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di lavoro e studio da remoto, quali una fotocamera Hd integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby® Audio". Microsoft informa che il Surface Laptop Go è disponibile in pre-order a partire da oggi sul suo Store e presso i principali rivenditori e sarà consegnato in Italia a partire dal 12 novembre.