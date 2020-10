OnePlus 'attacca' le fasce basse: arrivano i nuovi smartphone Nord N10 5G e Nord N100

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus va all'attacco delle fasce più basse del mercato degli smartphone con due nuovi modelli della linea Nord, presentata a luglio: OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100. Il primo è quella che l'azienda definisce "la più accessibile esperienza premium 5G", in quanto racchiude, a un prezzo di 349 euro, connettività 5G affiancata da un display da 6,49'' a 90Hz, ricarica veloce con tecnologia Warp Charge 30T per la batteria da 4300mAh, fotocamera quadrupla, 6 gigabyte di Ram e 128 di storage espandibile a 512 gigabyte. Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 690 alimentato da una Cpu Octa-core. Più nel dettaglio, la fotocamera principale è dotata di sensore da 64MP, uno ultrawide da 119°, uno macro e uno monocromatico. La fotocamera frontale è da 16MP.

A un costo quasi dimezzato, 199 euro, è invece possibile acquistare OnePlus Nord N100: chipset Qualcomm Snapdragon 460 con Cpu Octa-Core, display da 6,52'', altoparlanti stereo, 4 gigabyte di Ram, 64 di storage espandibile con MicroSd. Le fotocamere in questo modello sono tre, con sensore principale da 13Mp, uno per bokeh che aiuta la produzione di fotografie in modalità ritratto e un obiettivo macro. La batteria è da 5000mAh, in grado di garantire ampia durata ed è associata alla ricarica rapida da 18W.

Entrambi i modelli hanno interfaccia OxygenOS. Il modello Nord N10 sarà disponibile nella colorazione Midnight Ice, mentre il Nord N100 in quella Midnight Frost e arriveranno in Italia a partire da novembre.

"La missione di OnePlus - commenta Pete Lau, fondatore e ceo di OnePlus - di condividere la migliore tecnologia con il mondo significa impegnarsi per rendere la tecnologia all'avanguardia ad una gamma di utenti sempre più ampia. La serie OnePlus Nord N rappresenta il prossimo passo della nostra strategia, quella di estendere la nostra offerta di smartphone a diversi segmenti di prezzo. Ora ancora più utenti potranno ottenere un'esperienza burdenless senza rinunciare alla qualità".

Come aggiunge Tuomas Lampen, Head of Strategy OnePlus Europe, "da quando abbiamo lanciato il primo prodotto OnePlus Nord in Europa e in India, la nostra community ha dimostrato chiaramente di essere entusiasta della prospettiva di dispositivi OnePlus ancora più convenienti, perché sa che non ci accontentiamo mai. Il lancio di OnePlus Nord N10 5G e di OnePlus Nord N100 è un ulteriore passo volto a portare la stessa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti, partendo dall'Europa. Continueremo ad adattare il nostro portfolio prodotti per garantire esperienze premium su larga scala alla nostra community".