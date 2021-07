Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi

Nuove iniziative del Mater Olbia Hospital a 2 anni dall'avvio delle attività di ricovero a pieno regime, ovvero dal primo luglio 2019. La struttura ospedaliera ha infatti aperto il reparto solventi, l'area dedicata all'attività privata con prestazioni a pagamento o in convenzione con fondi o assicurazioni, e ha anche lanciato nuove soluzioni per incentivare la prevenzione come i profili check-up e i pacchetti per le analisi di laboratorio. Queste novità sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa.

Il reparto solventi è posto al sesto e ultimo piano del Mater Olbia Hospital: occupa un'area di 4.500 mq ed è composto da 40 camere standard, 5 suite e 2 appartamenti, oltre a un'area salotti, aree relax e una grande terrazza con vista sul mare. Per quanto riguarda le soluzioni per la prevenzione, sono stati avviati 6 profili per il check-up pensati sulla base delle esigenze e delle caratteristiche di ciascun paziente: si parte dal 'profilo base' (costo 290 euro), in cui sono comprese analisi del sangue approfondite, una visita specialistica e 3 esami strumentali, fino al 'profilo avanzato' (900 euro), in cui oltre agli esami del sangue sono previste 4 visite specialistiche e ben otto esami strumentali. Oltre al valore clinico è significativa la praticità del servizio per il paziente, vista la possibilità di una singola prenotazione per tutti gli esami, che saranno concentrati al massimo in mezza giornata, oltre alla disponibilità di una camera singola per tutto il tempo di permanenza in ospedale. I pacchetti per gli esami di laboratorio, invece, consentono di eseguire una serie di esami del sangue selezionati in base a cosa il paziente desidera tenere sotto controllo, come la tiroide, la funzionalità renale, epatica o cardiovascolare oppure il metabolismo osseo.

Attualmente la struttura dispone di 200 posti letto autorizzati e accreditati, 5 sale operatorie di ultima generazione e una vasta dotazione di macchinari diagnostici altamente tecnologici.