Milano Cortina 2026, lanciata l'app ufficiale delle Olimpiadi

Accessibile, dinamica e multilingue, è disponibile per il download tramite gli app store dei vari dispositivi

- Fotogramma/IPA
20 ottobre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Milano Cortina 2026 è pronta a entrare nei dispositivi di tutto il mondo: da domani, martedì 20 ottobre 2025, sarà disponibile l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accessibile, dinamica e multilingue, è disponibile per il download tramite gli app store dei vari dispositivi. Giochi Olimpici™ è pensata per accompagnare spettatori e fan lungo il cammino verso i Giochi e durante l’intero svolgimento delle competizioni. Con un’interfaccia che riprende il design del Look of the Games, l’app rispecchia la doppia anima dei Giochi di Milano Cortina 2026: due percorsi paralleli ma uniti da una stessa visione, rappresentati da due homepage distinte dedicate ai Giochi Olimpici e ai Giochi Paralimpici.

Dentro le Olimpiadi

Riflettendo lo spirito e i contenuti del sito ufficiale di Milano Cortina 2026, l’app è la versione mobile del sito ufficiale, da cui eredita contenuti, struttura e spirito: guide pratiche, notizie aggiornate, informazioni utili, notifiche personalizzabili e accessi diretti per la vendita dei biglietti. È possibile consultare orari, sedi di gara, dettagli su villaggi Olimpici e Paralimpici, oltre a un’intera sezione dedicata agli sport in programma nel calendario del grande evento sportivo. L'app è stata creata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS) ed è disponibile in 12 lingue – tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, mandarino, giapponese, hindi e arabo – e offre contenuti localizzati e personalizzati in tutto il mondo. Sarà così possibile esplorare le località dei Giochi attraverso contenuti multimediali e guide su come vivere al meglio l’esperienza live delle gare e gli eventi nei territori olimpici e paralimpici. In primo piano anche lo shop ufficiale, accessibile direttamente dall'app, per acquistare merchandising esclusivo Milano Cortina 2026.

Il viaggio della fiamma

Attraverso l’app si potrà seguire in tempo reale il Viaggio della Fiamma Olimpica e della Fiamma Paralimpica, che attraverseranno l’Italia in un racconto corale di sport, emozioni e senso di comunità. Informazioni, itinerari, protagonisti e aggiornamenti saranno raccolti in un’unica sezione interattiva.

La Fiamma Olimpica, nel suo viaggio, verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, e Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Allianz sarà al fianco del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 in qualità di Presenting Partner. Per scaricarla, basta andare su Apple App Store e Google Play Store e cerca Olympics, oppure cliccare direttamente al seguente link: (https://olympics.app.link/z3EwTVbduXb).

in Evidenza