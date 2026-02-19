Quale sarà il futuro sportivo di Federica Brignone dopo le due straordinarie medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026? A rispondere è la mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, ex campionessa e autrice del libro “Due Vite - Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”.

“Federica è tornata al J Medical per un consulto. Quale sarà il suo futuro da atleta? Io penso che la prossima stagione la farà. Non so cosa deciderà nei prossimi giorni, né se farà ancora qualche gara in questa stagione. Credo che queste giornate al J Medical le daranno delle risposte e la aiuteranno a decidere”, racconta la mamma all’Adnkronos.

Secondo Quario, molto dipenderà da come la gamba ha reagito agli ultimi sforzi:

“Le piacerebbe fare ancora qualche gara, di sicuro non tutte. Ma deciderà insieme al suo team”.

Gossip e riflettori: “Federica sempre riservata, deve fare come Sinner”

Negli ultimi giorni l’attenzione mediatica non riguarda soltanto i suoi risultati sportivi. Dopo i trionfi olimpici, su Federica Brignone si sono accesi anche i fari del gossip, soprattutto dopo le voci sul presunto nuovo compagno, il modello ed ex cestista James Mbaye. La mamma frena: “Federica è sempre stata molto riservata e continuerà a esserlo ancora di più, perché tutto quello che fa adesso viene amplificato. Non ha mai esposto troppo le sue cose: né i fidanzati precedenti né quelli che ha ora. Credo continuerà così, pur vivendo normalmente, senza nascondersi”.

Il paragone arriva naturale:

“Federica ora è sotto i riflettori come Sinner? Sì, forse lui è ancora più popolare, perché il tennis è uno sport più globale e mediatico. Se Fede andasse in vacanza negli Stati Uniti, forse nessuno la riconoscerebbe, mentre Sinner ovunque è ormai riconoscibilissimo”.

E sul modo di affrontare la pressione:

“Deve fare come Sinner: essere concentrata sul lavoro, sull’allenamento, sugli obiettivi, fregandosene un po’ di quello che si dice. Spero che Federica riesca a farlo altrettanto bene”.

Il domani lontano dalle gare: “Promuovere lo sport ai bambini… e magari diventare mamma”

Guardando più lontano, dopo la fine della carriera agonistica, Ninna Quario immagina una Federica impegnata a promuovere lo sport sano e genuino. “Un ruolo da allenatrice come il fratello Davide? Non lo so, mai dire mai. Ma la vedo impegnata a promuovere lo sport per divertirsi, lo sport che fa bene, lo sport puro, soprattutto per i bambini. Penso sia una sua missione: far capire che lo sport è una scuola di vita”.

“Farlo magari da mamma? Me lo auguro, mi piacerebbe diventare nonna. Ma non posso imporre niente: Federica ha sempre fatto di testa sua e continuerà a farlo”.