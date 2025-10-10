1000LANDS debutta a Mercante in Fiera

Per la prima volta 1000LANDS partecipa a Mercante in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di antiquariato, design e moda vintage, in programma a Parma dall’11 al 19 ottobre prossimi. Realtà tutta italiana che opera nel mondo del luxury resale, 1000LANDS nasce con l’obiettivo di ridare nuova vita ai capi e accessori di lusso attraverso una narrazione autentica, trasparente e sostenibile. Il debutto a Parma avverrà accanto a Entrupy, il sistema di autenticazione tecnologicamente più avanzato al mondo, in uno spazio condiviso e altamente curato, in cui i visitatori potranno scoprire il nuovo modo di concepire il second hand di lusso: selezione rigorosa, garanzia di autenticità e valorizzazione della storia dietro ogni oggetto.

Fondata negli Stati Uniti, Entrupy rappresenta un punto di riferimento globale, ed è oggi l’unica tecnologia in grado di certificare l’autenticità di borse e accessori con un livello di accuratezza superiore al 99%. 1000LANDS è il primo partner ufficiale di Entrupy in Italia, e ne condivide i valori fondanti: lotta alla contraffazione, fiducia e trasparenza nel mercato del luxury resale. Grazie all’esclusiva collaborazione tra queste due affermate realtà, in occasione di Mercante in Fiera tutti i visitatori potranno far autenticare le proprie borse con un contributo speciale di 10 euro. Un'opportunità inedita per chi desidera conoscere il valore reale dei propri accessori o garantirsi una compravendita consapevole.

Il linguaggio dell’innovazione si fonde con quello della memoria: è qui che 1000LANDS e Entrupy vogliono incontrare un nuovo pubblico, consapevole, curioso, pronto ad abbracciare una visione più autentica e tecnologica del lusso. L’appuntamento è dunque a Parma dall’11 al 19 ottobre (con le giornate del 9 e 10 ottobre dedicate agli operatori del settore) presso lo stand D026, padiglione 4 (entrata principale).