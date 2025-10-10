circle x black
Cerca nel sito
 

1000LANDS debutta a Mercante in Fiera

A Parma il primo partner italiano di Entrupy presenta la sua visione nel cuore della rassegna più iconica del vintage e modernariato

1000LANDS debutta a Mercante in Fiera
10 ottobre 2025 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la prima volta 1000LANDS partecipa a Mercante in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di antiquariato, design e moda vintage, in programma a Parma dall’11 al 19 ottobre prossimi. Realtà tutta italiana che opera nel mondo del luxury resale, 1000LANDS nasce con l’obiettivo di ridare nuova vita ai capi e accessori di lusso attraverso una narrazione autentica, trasparente e sostenibile. Il debutto a Parma avverrà accanto a Entrupy, il sistema di autenticazione tecnologicamente più avanzato al mondo, in uno spazio condiviso e altamente curato, in cui i visitatori potranno scoprire il nuovo modo di concepire il second hand di lusso: selezione rigorosa, garanzia di autenticità e valorizzazione della storia dietro ogni oggetto.

Fondata negli Stati Uniti, Entrupy rappresenta un punto di riferimento globale, ed è oggi l’unica tecnologia in grado di certificare l’autenticità di borse e accessori con un livello di accuratezza superiore al 99%. 1000LANDS è il primo partner ufficiale di Entrupy in Italia, e ne condivide i valori fondanti: lotta alla contraffazione, fiducia e trasparenza nel mercato del luxury resale. Grazie all’esclusiva collaborazione tra queste due affermate realtà, in occasione di Mercante in Fiera tutti i visitatori potranno far autenticare le proprie borse con un contributo speciale di 10 euro. Un'opportunità inedita per chi desidera conoscere il valore reale dei propri accessori o garantirsi una compravendita consapevole.

Il linguaggio dell’innovazione si fonde con quello della memoria: è qui che 1000LANDS e Entrupy vogliono incontrare un nuovo pubblico, consapevole, curioso, pronto ad abbracciare una visione più autentica e tecnologica del lusso. L’appuntamento è dunque a Parma dall’11 al 19 ottobre (con le giornate del 9 e 10 ottobre dedicate agli operatori del settore) presso lo stand D026, padiglione 4 (entrata principale).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luxury resale autenticazione tecnologica second hand di lusso
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza