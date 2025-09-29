Fendi annuncia che, a partire dal primo ottobre, Silvia Venturini Fendi assumerà il ruolo di presidente onorario della Maison romana, in seguito al suo illustre mandato creativo, che ha incluso la direzione delle collezioni femminili durante il centenario del marchio. Il suo nuovo ruolo la vedrà a sostegno del patrimonio di Fendi, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzando la ricca storia della Maison, la sua eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa. Silvia Venturini Fendi rappresenta la terza generazione della famiglia Fendi, fondatrice della storica Maison romana. Dal 1992 al 2019 ha affiancato Karl Lagerfeld nella Direzione Artistica. Dal 1994 è stata responsabile delle linee Accessori e Uomo e, più recentemente, della linea Donna.

“Sono stati anni entusiasmanti che ho percorso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna, e le sue sorelle. Il mio pensiero va a Karl, maestro straordinario che mi ha onorato di collaborare con lui insegnandomi l’arte della condivisione, qualità identitaria nella storia al femminile della mia famiglia, ma anche a coltivare e proteggere la mia visione creativa per poi volare da sola. È stato per me un meraviglioso viaggio, anche dal punto di vista umano, il legame con Karl Lagerfeld, poi con Kim Jones, e da ultimo ma non meno importante quello con il mio fantastico team, divenuto negli anni per me parte della mia famiglia”, afferma Silvia Venturini Fendi.

“Dal 1992, Silvia ha contribuito in modo significativo a plasmare la direzione creativa di Fendi ed è stata determinante per il successo internazionale del marchio. La sua visione ha portato Fendi dalle radici artigianali romane verso il futuro, culminando nella celebrazione del centenario della Maison. Sono entusiasta di vedere i progetti che Silvia guiderà nel suo nuovo ruolo, contribuendo non solo all’eredità e ai valori di Fendi, ma anche al mondo del Design e dell’Artigianato a livello globale”, dichiara Ramon Ros, Presidente e Ad Fendi. Una nuova organizzazione creativa per Fendi sarà annunciata a tempo debito.