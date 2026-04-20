Roberto Cavalli Home celebra radici brand tra artigianalità e identità mediterranea

'Mediterrean Heritage' è la collezione che riafferma l'essenza del marchio. Inoltre, con AD Italia, dal 20 al 26 aprile per il Fuori Salone, sarà protagonista di un’installazione scenografica presso Tommasi Milano

Roberto Cavalli Home torna protagonista al Salone del Mobile di Milano dal 21 al 26 aprile con Mediterranean Heritage, una collezione che celebra le radici del brand attraverso una visione evoluta e consapevole dell’abitare contemporaneo. Un racconto immersivo che intreccia con equilibrio sofisticato design, artigianalità e identità mediterranea. Mediterranean Heritage riafferma l’essenza del marchio attraverso un linguaggio che bilancia ricchezza espressiva e autenticità, introducendo una nuova idea di lusso: più materico, duraturo e profondamente connesso alla natura, dove ogni elemento trova una propria armonia. Superfici tattili, silhouette fluide e contrasti luminosi definiscono ambienti che evocano un rifugio baciato dal sole, in cui marmi e pietre naturali dialogano con legni dai toni caldi, mentre intrecci in pelle e inserti metallici aggiungono ritmo e accenti di luce.

Protagonista della zona giorno è la linea Eivissa, che interpreta questa visione attraverso un sistema completo di arredi: strutture in legno dalle forme organiche avvolgono i volumi imbottiti, mentre schienali tubolari con intrecci geometrici in pelle costruiscono un’identità grafica e tattile distintiva. In dialogo, la libreria Mitjana e il mobile bar Galdana, in metallo e vetro, riflettono la luce con leggerezza, evocando la superficie del mare. Nella zona dining, la riedizione della linea Boswellia introduce una nuova espressività scenografica: piastre metalliche incastonate nei piani e il marmo Rain Forest Green definiscono una composizione ricercata, arricchita dal monogramma 'Snake'. La collezione ritorna nel living con una consolle scultorea, mentre la linea Martinica, reinterpretata tra area bar e notte, combina legno di faggio, pelle intrecciata e metallo delabré in un equilibrio raffinato tra natura e artigianalità.

La biancheria d’arredo amplia il racconto con due collezioni evocative. Winter Forest interpreta un giardino mediterraneo invernale attraverso un ricco pattern floreale animato da uccellini, reso con un effetto pittorico intenso e avvolgente. Toni profondi e dettagli sartoriali trasformano il tessuto in una composizione sofisticata. Moonlight, invece, restituisce un’atmosfera sospesa e luminosa: sfumature fredde e leggere evocano la quiete di una notte mediterranea, con un effetto fluido e quasi evanescente che conferisce profondità e delicatezza al set letto double face.

Il racconto si completa con la collezione tableware Mariposa, un inno alla vitalità di un giardino affacciato sul mare. Il pattern a intarsio richiama ali di farfalla in una composizione dinamica e armoniosa, arricchita da sottili accenti animalier, cifra distintiva dell’heritage del brand. Il servizio comprende set caffè e tè, oltre a una selezione di accessori che traducono l’estetica della collezione in un’esperienza quotidiana raffinata. In collaborazione con AD Italia, dal 20 al 26 aprile per il Fuori Salone, Mediterranean Heritage sarà protagonista di un’installazione scenografica presso Tommasi Milano. Il progetto si sviluppa interamente nello spazio esterno, trasformando l’area affacciata sulla piazza in un racconto coerente e articolato: una vetrina centrale, concepita come teca museale, accoglie le poltrone Eivissa, i tavolini in marmo Trinidad, la collezione tableware Mariposa e un separé tessile double-face che sintetizza pattern animalier e suggestioni botaniche mediterranee.

Il dehor è completamente reinterpretato, dove sedute in tessuto animal print lince verde, cromie e dettagli della collezione prendono vita in un contesto esperienziale e immersivo, estendendo il linguaggio della casa nello spazio urbano. Il 23 aprile, dalle 20, Tommasi Milano ospiterà un evento privato dedicato alla celebrazione della collezione Mediterranean Heritage. Con Mediterranean Heritage, Roberto Cavalli Home conferma la propria capacità di evolvere mantenendo intatta la propria identità, dando forma a un’estetica in cui sensualità, materia e cultura mediterranea si fondono in una visione contemporanea e distintiva dell’abitare.