Trussardi, il corto-manifesto 'The Gentle Society' con Eva Herzigova e Fernando Lindez

Trussardi svela 'The Gentle Society', il corto - manifesto della nuova campagna girato dal regista Simone Yang. Un cortometraggio intenso che segna una nuova tappa nel percorso culturale del brand. Protagonisti della pellicola, Eva Herzigová, che per la prima volta sorprende prestando la voce a un brano inedito, e Fernando Lindez, volto della nuova generazione. Insieme, danno vita a un viaggio di delicatezza e presenza, un’ode alla bellezza silenziosa che abita nei gesti più semplici.

Ambientato in un club sospeso nel tempo, che evoca il fascino dei film d’autore, il corto racconta una storia basata su sguardi, gesti minimi e connessioni silenziose. In questo spazio ovattato e onirico, si compone un manifesto visivo e poetico della Gentle Society: un invito a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire la forza rivoluzionaria della gentilezza. Con questo nuovo lessico Trussardi intende ridefinire l’eleganza contemporanea. Attraverso una serie di scene intime e intrecciate, il cortometraggio trasforma la quotidianità in racconto, la moda in linguaggio e la cultura in esperienza.