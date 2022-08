Mostre: Reggio Calabria, a Mammola 'Lomax - Gallucci: l'occhio per studio e per mestiere'

Si inaugura domani a Mammola (Reggio Calabria) e proseguirà fino al 31 dicembre la mostra fotografica 'Alan Lomax - Rosa Giovanna Gallucci: l’occhio per studio e per mestiere'. L’evento espositivo è stato promosso dal Comune di Mammola con il contributo della Regione Calabria e in collaborazione con il Centro Studi Alan Lomax e l’Associazione Culturale Valore Immagine che detiene l’Archivio fotografico Gallucci.

Il progetto di mostra a cura di Elena Scarfò e Gianluca Sità intende offrire un viaggio culturale nella Mammola della metà del Novecento attraverso gli scatti fotografici del celebre etnomusicologo americano Alan Lomax (1915-2002) e della fotografa mammolese Rosa Giovanna Gallucci (1920-2020), un insolito confronto tra l’occhio del 'forestiero' e quello della 'mammolese'.

Grazie alla collaborazione con il Centro Studi Alan Lomax viene restituita alla comunità di origine la documentazione visiva prodotta da Lomax nel luglio 1954 a Mammola, scelta dall’etnomusicologo come una delle tappe del viaggio di studio della musica popolare italiana.

L’altra occasione all’origine del progetto espositivo è stata data dal centenario dalla nascita di Rosa Giovanna Gallucci - che non è stato possibile commemorare prontamente a causa della situazione epidemiologica - esponendo fotografie inedite nella prima mostra dedicata alla figura dell’unica donna mammolese che svolse per la sua comunità il mestiere di fotografo dal 1936 al 1985.

La mostra combina il taglio cronologico incentrato sul secondo Dopoguerra con percorsi tematici, evidenziando un aspetto importante che accumuna entrambi i fotografi: l’intensità e il coinvolgimento con cui l’occhio di Alan e di Rosa ha indagato i loro soggetti, per studio e per mestiere.