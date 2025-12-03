circle x black
Cerca nel sito
 

Aggiornamento gamma BMW Motorrad 2026: colori, allestimenti e novità

sponsor

Aggiornamento gamma BMW Motorrad 2026: colori, allestimenti e novità
03 dicembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel 2026 la gamma BMW Motorrad si presenta con un pacchetto di aggiornamenti pensato per rendere ancora più personale l’esperienza di guida. Colori inediti, dotazioni riviste e una selezione di equipaggiamenti dedicati ampliano le possibilità di configurazione su diversi modelli, dalle regine del viaggio alle sportive e agli scooter urbani. Un intervento mirato, che valorizza il carattere di ogni proposta senza stravolgerne la filosofia.

Novità BMW Motorrad 2026: aggiornamenti e nuovi colori

La BMW R 1300 GS, riferimento del segmento adventure, introduce la variante Trophy con una combinazione cromatica che unisce White Aluminum Matt metallic e Racingblue metallic, una scelta pensata per chi cerca un look più tecnico e deciso.

La versione R 1300 GS Adventure affina invece la sua dotazione: l’estensione dei paramani confluisce nel Pacchetto Touring, mentre il Paramotore Enduro diventa parte integrante del Pacchetto Enduro Pro, ampliando la protezione nei percorsi più impegnativi.

La BMW S 1000 XR aggiunge al suo elenco optional la porta USB compresa nel Pacchetto Dynamic e introduce la nuova livrea Sage Green metallic per la versione Sport, mentre il colore Gravity Blue metallic esce dal listino. Anche la famiglia GS di media cilindrata si aggiorna: la F 900 GS propone la versione Passion in Snapper Rocks Blue Matt metallic, e la variante Trophy in una configurazione tricolore Racingblue metallic, Lightwhite uni e Racingred uni, con telaio posteriore in tinta Racingred.

Capitolo scooter: la BMW C 400 GT si distingue con la nuova versione Exclusive in Blue Ridge Mountain metallic abbinata a cerchi oro, mentre il C 400 X debutta nell’allestimento Rugged con verniciatura White Aluminum Matt metallic e cerchi neri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
BMW Motorrad BMW R 1300 GS
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza