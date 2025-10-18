circle x black
Cerca nel sito
 

Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento

sponsor

Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
18 ottobre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Audi ha celebrato il legame con la Federazione Italiana Sport Invernali presentando una versione unica della Audi e-tron GT quattro. La coupé a quattro porte full electric si è mostrata in un’inedita livrea FISI, attirando l’attenzione del pubblico in Piazza Duomo.

L’evento ha segnato l’avvio della nuova stagione agonistica, con la consegna della flotta Audi alle atlete e agli atleti della Federazione. Tra i modelli scelti, spiccano Audi Q5 plug-in hybrid, Audi RS Q8 e Audi SQ5 TFSI, vetture che incarnano performance, eleganza e versatilità.

A sfilare tra le vie del centro anche nomi simbolo dello sport italiano come Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Dominik Paris e Federico Pellegrino.

Audi e FISI: una partnership nel segno dell’eccellenza

Dal 2007 il marchio dei quattro anelli affianca la FISI, rinnovando ogni anno un legame che unisce sportività, tecnologia e sostenibilità. Un rapporto che riflette lo spirito Audi, protagonista tanto sulle piste quanto sulla strada, grazie a una costante ricerca delle massime prestazioni e dell’innovazione.

La livrea FISI dell’e-tron GT quattro, creata appositamente per l’occasione, sottolinea questo legame: il design combina elementi grafici rossi e neri su fondo bianco, con il logo della Federazione a dominare la scena. La vettura, realizzata con pellicole decorative speciali, incarna la visione di una sportività sostenibile.

Esposta nel cuore di Trento, la variante d’ingresso della gran turismo elettrica unisce potenza e leggerezza: 585 CV di potenza massima e un peso inferiore fino a 40 kg rispetto alle altre versioni in gamma, garantendo prestazioni da vera sportiva a zero emissioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival dello Sport di Trento audi Audi e tron GT quattro.
Vedi anche
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza