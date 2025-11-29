circle x black
Cerca nel sito
 

BMW Art Car Milano: otto capolavori all’ADI Design Museum

sponsor

BMW Art Car Milano: otto capolavori all’ADI Design Museum
29 novembre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La tappa italiana del BMW Art Car Milano porta nella cornice dell’ADI Design Museum una selezione di otto vetture che, nel corso di cinquant’anni, hanno trasformato la cultura automobilistica in un linguaggio artistico internazionale. Dal 4 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026, il museo milanese diventa un punto d’incontro tra design industriale e ricerca creativa, offrendo ai visitatori un percorso immersivo dedicato alle celebri “sculture in movimento”.

A inaugurare questo anniversario è la presenza di modelli firmati da artisti che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell’arte contemporanea: da Alexander Calder e Frank Stella fino a Roy Lichtenstein, Esther Mahlangu, Jenny Holzer e Jeff Koons. Accanto a loro anche la più recente interpretazione firmata da Julie Mehretu, che reinterpreta la sportività del prototipo M Hybrid V8 con un linguaggio visivo dinamico e stratificato.

Le otto BMW Art Car Milano in esposizione

La mostra presenta una selezione eterogenea, capace di raccontare l’evoluzione del progetto nato nel 1975 quando Hervé Poulain invitò Calder a intervenire sulla 3.0 CSL, vettura che avrebbe poi corso a Le Mans. Da quel momento il dialogo tra BMW e gli artisti è diventato un laboratorio permanente, coinvolgendo figure provenienti da correnti, culture e generazioni differenti.

La scelta di Milano come tappa conclusiva del tour 2025 sottolinea il ruolo della città come hub internazionale del design. L’ADI Design Museum, nato per custodire la storia del Compasso d’Oro, offre un contesto ideale grazie alla sua architettura industriale recuperata e agli spazi pensati per narrazioni multidisciplinari.

L’arrivo della collezione chiude un anno celebrativo che ha visto le BMW Art Car protagoniste di oltre trenta Paesi. Per il pubblico italiano rappresenta un’occasione unica per osservare da vicino vent’anni di trasformazioni culturali, tecniche e visive che hanno definito uno dei progetti più longevi e riconosciuti nel rapporto tra arte e automobile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
BMW Art Car Milan bmw ADI Design Museum M Hybrid V8 Compasso d’Oro
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza