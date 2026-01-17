circle x black
BMW ITALIA chiude il 2025 in crescita

17 gennaio 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
Il BMW Group Italia ha presentato i risultati del 2025 e le prospettive per il 2026 evidenziando come il Gruppo BMW abbia confermato la leadership nel settore premium e rafforzato una strategia di apertura tecnologica che punta su pluralità di motorizzazioni e forte spinta all’elettrificazione.

A livello globale, il BMW Group ha consegnato oltre 2,46 milioni di veicoli nel 2025 (+0,5%), con 642.000 vetture elettrificate (+8,3%) e 442.000 BEV (+3,6%).

In Italia invece il Gruppo ha immatricolato 89.486 vetture BMW e MINI (+7,4%), in un mercato nazionale in calo del 2,5% e con il segmento premium sostanzialmente stabile (+0,8%). BMW ha inoltre consolidato la leadership premium con una quota complessiva del 4,8%, mentre MINI è salita all’1,1%. Motorrad ha raggiunto un nuovo record con 16.744 unità (+1,2%) e una quota premium del 42,2%.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha sottolineato come la strategia dell’apertura tecnologica, avviata già nel 2007, con Efficient Dynamics e rafforzata dal progetto BMW i, si sia dimostrata vincente. “Vogliamo continuare a essere riferimento in termini di innovazione di prodotto e allo stesso tempo centrare gli obiettivi di CO₂ imposti dall’UE." ha dichiarato.

Prospettive 2026: Neue Klasse e nuovi lanci

Per il 2026 BMW Italia punta a crescere con tutti i brand e rafforzare l’ecosistema integrato di vendita, aftersales, usato e servizi finanziari (BMW Bank e Alphabet).

Il 2026 sarà segnato dall’arrivo della Neue Klasse, con il lancio della nuova BMW iX3 a marzo e, nel corso dell’anno, di X5, Serie 3, Serie 7 e F 450 GS.

