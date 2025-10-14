circle x black
Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica

Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica
14 ottobre 2025 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dacia aggiorna Spring MY26 introducendo un’evoluzione tecnica profonda che ne migliora comfort, sicurezza e prestazioni, senza tradire la filosofia del marchio: offrire mobilità elettrica accessibile.

La nuova Dacia Spring si basa su una piattaforma rinforzata e su due inedite motorizzazioni da 70 e 100 cavalli, che sostituiscono i precedenti propulsori Electric 45 ed Electric 65, garantendo un comportamento più brillante e una guida più fluida anche fuori dai centri urbani.

Con un consumo medio di soli 12,4 kWh/100 km e un peso di circa una tonnellata, Spring resta l’auto elettrica a quattro posti più leggera del mercato. Nonostante le novità, mantiene un TCO competitivo e conferma la sua posizione tra le city car a zero emissioni più accessibili d’Europa.

Dacia Spring MY26: piattaforma evoluta e nuove motorizzazioni elettriche

La parte centrale della piattaforma è stata rinforzata per accogliere la nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 24,3 kWh, una prima assoluta per Renault Group. Questa tecnologia assicura maggiore sicurezza termica, durata e costi contenuti. L’aggiornamento include anche una diversa ripartizione dei pesi tra avantreno e retrotreno, un servofreno più potente e l’introduzione di una barra antirollio di serie, che aumenta la stabilità in curva.

I nuovi motori da 70 cv (52 kW) e 100 cv (75 kW) offrono un incremento della coppia fino al 20% nella fascia 80-120 km/h, con tempi di ripresa migliorati: 10,3 secondi per la versione da 70 cv e 6,9 secondi per la 100 cv. Entrambe sono abbinate alla nuova batteria che consente fino a 225 km di autonomia WLTP, valore perfettamente adeguato all’uso urbano e suburbano quotidiano.

È disponibile in opzione un caricatore rapido in corrente continua da 40 kW, capace di portare la batteria dal 20 all’80% in 29 minuti.

