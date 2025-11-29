circle x black
Ferrari F80 e 296 Speciale: due nuove protagoniste premiate ai Top Gear Awards 2026

29 novembre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In una delle serate più attese del panorama automotive internazionale, Ferrari ha conquistato due dei riconoscimenti più autorevoli dei Top Gear Awards 2026. La nuova F80 è stata eletta Hypercar dell’Anno, mentre la 296 Speciale ha ottenuto il titolo di Supercar dell’Anno, confermando la forza innovativa e la solidità tecnica del marchio di Maranello. Due premi che segnano un traguardo storico: con queste vittorie, Ferrari raggiunge quota 21 riconoscimenti complessivi in 23 anni di manifestazione.

La F80, prodotta in 799 unità, rappresenta un capitolo inedito nella genealogia delle supercar del Cavallino Rampante. Con linee scolpite per l’aerodinamica estrema e un’architettura ibrida ispirata alla tecnologia racing della 499P, la nuova berlinetta porta su strada soluzioni derivate dai prototipi endurance.

Ferrari F80 e 296 Speciale: il nuovo vertice del Cavallino Rampante

La 296 Speciale, evoluzione ad alte prestazioni della 296 GTB, rielabora completamente il concetto di berlinetta a motore centrale-posteriore. Il powertrain ibrido plug-in, composto da un V6 biturbo a 120° abbinato a un motore elettrico, offre una risposta immediata e una spinta costante lungo tutto l’arco di erogazione. Il telaio, alleggerito e irrigidito, introduce componenti provenienti dal mondo della Formula 1.

I due modelli condividono la stessa filosofia: trasferire su strada la ricerca tecnologica più avanzata di Maranello. Nel caso della F80, il sistema ibrido da 1.200 CV, con contributo significativo della componente elettrica, si abbina a un’aerodinamica attiva in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni di guida.

L’abitacolo, progettato con layout asimmetrico, privilegia la concentrazione del pilota e riduce al minimo gli elementi superflui, evocando un ambiente quasi da prototipo.

La 296 Speciale, dal canto suo, punta sull’equilibrio tra potenza e leggerezza: la combinazione tra software di controllo evoluto, ottimizzazione del cambio DCT a 8 rapporti e nuove geometrie delle sospensioni crea un feeling diretto, sincero e altamente performante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Hypercar dell’Anno Supercar dell’Anno
