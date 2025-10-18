circle x black
Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità

18 ottobre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Maranello si celebra un nuovo capitolo dell’eccellenza su misura. È stata svelata la Ferrari SC40, nuova creazione della serie One-Off del programma Progetti Speciali.

Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la SC40 nasce sulla base tecnica della 296 GTB, dalla quale eredita telaio, impostazione e motore V6 centrale-posteriore.

Un omaggio alla leggenda

Il nome SC40 è un tributo esplicito alla F40, l’icona senza tempo presentata nel 1987. Le linee tese e squadrate della storica supercar vengono reinterpretate in chiave contemporanea, fondendosi con superfici più morbide e dinamiche che donano alla nuova Ferrari un’identità inedita e personale.

La Ferrari SC40 si distingue per il suo design industriale: geometrie precise, volumi muscolosi e proporzioni che raccontano potenza e controllo. Il lungo muso affilato e lo sbalzo posteriore compatto trovano equilibrio nell’ala fissa posteriore

Il motore V6 ibrido è esaltato da eleganti louvres in Lexan fumé, che donano trasparenza e profondità visiva, mentre i doppi scarichi centrali in titanio e carbonio, realizzati con additive manufacturing, ribadiscono la cura maniacale del dettaglio.

Internamente l’abitacolo è un omaggio alla matericità della F40 ma con un uso prezioso di rivestimenti in Alcantara Charcoal e tessuto tecnico Jacquard rosso che aggiungono una nota contemporanea e raffinata.

Nota sul colore, il nuovo Bianco SC40 è statocreato esclusivamente per questo modello rendendola ancora più unica.

Sarà possibile ammirare il modello di stile della vettura presso il Museo Ferrari di Maranello a partire da questo sabato 18 ottobre.

