L’impegno di Honda verso la neutralità carbonica prende forma attraverso un percorso che abbraccia tecnologia, design e gestione consapevole delle risorse. L’approccio “Triple Action to Zero” guida ogni scelta industriale, puntando su neutralità delle emissioni, energia pulita e recupero dei materiali per raggiungere un modello produttivo più sostenibile entro il 2050.

In quest’ottica Honda sta ampliando in modo significativo l’uso di materie prime alternative, affiancando alle soluzioni elettrificate l’impiego di materiali bio-based e plastica riciclata su un numero crescente di modelli.

Uno dei casi più rilevanti riguarda l’SH125/150i Vetro: la sua carenatura semi-trasparente, non verniciata, consente di ridurre le emissioni annue nello stabilimento Honda di Atessa grazie all’eliminazione del ciclo di verniciatura convenzionale.

Parallelamente, sei modelli della gamma europea 2026 adottano nuove plastiche riciclate e la bioplastica DURABIO, sviluppata da Mitsubishi Chemical Group.

DURABIO Honda materiali bio-based

La bioplastica DURABIO nasce dall’isosorbide, un componente ottenuto da mais e grano non destinati all’alimentazione. Il processo trasforma gli amidi vegetali in un materiale ad alte prestazioni capace di sostituire alcuni derivati petrolchimici. A differenza delle plastiche ingegneristiche tradizionali, DURABIO offre brillantezza, trasparenza e una notevole resistenza superficiale: caratteristiche che permettono a Honda di ottenere una resa estetica elevata senza ricorrere alla verniciatura, riducendo consumi ed emissioni.

La sua robustezza ai graffi, la resistenza agli urti e la stabilità ai raggi UV nel lungo periodo lo rendono adatto anche ai componenti più esposti delle moto.

Oggi questo materiale è presente nel parabrezza della CRF1100L Africa Twin, sulla NT1100, sulla NC750X, sulla nuova sport-tourer CB1000GT, sull’X-ADV e sul maxiscooter Forza 750. Su alcuni modelli, come la NC750X 2025, viene impiegato persino per l’intera carenatura e permette l’utilizzo di colorazioni specifiche come Earth Black ed Earth Ivy Ash Green.