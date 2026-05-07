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Mobilità a noleggio in espansione

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Mobilità a noleggio in espansione
07 maggio 2026 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel primo trimestre 2026 il noleggio conferma il proprio ruolo di motore della mobilità italiana, ma il settore lancia un allarme su fiscalità e obblighi europei legati all’elettrificazione delle flotte. È quanto emerge dalla 25esima edizione del Rapporto di ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta i servizi di mobilità.

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Con una flotta che ha raggiunto quota 1,5 milioni di veicoli e 526.500 immatricolazioni nel 2025 (+11% rispetto all’anno precedente), il comparto pesa oggi per il 34% del mercato nazionale dell’auto e sviluppa un giro d’affari complessivo di 17 miliardi di euro.

A trainare il noleggio a breve termine è soprattutto il comparto aeroportuale

A trainare il noleggio a breve termine è soprattutto il comparto aeroportuale, che rappresenta oggi il 60% del business e registra una crescita dell’11%. Nel 2025 il settore ha raggiunto 1,6 miliardi di euro di fatturato (+6,4%), quasi 5 milioni di noleggi e immatricolazioni in aumento dell’8,4%.

L'espansione strutturale del lungo termine invece ha superato i 13 miliardi di euro di fatturato con 1,3 milioni di veicoli in flotta e oltre 411mila immatricolazioni (+10%).

Sul fronte delle alimentazioni prosegue la discesa del diesel, ormai fermo al 28% delle immatricolazioni, mentre elettrico e plug-in raggiungono insieme il 20%. Contratti stipulati sono sempre più lunghi, ormai il 78% supera infatti i 36 mesi.

"Auspichiamo che nel 2026 si intervenga finalmente sulla fiscalità dell’auto aziendale: l’appuntamento è l’attuazione della Legge Delega per la riforma tributaria che prevede proprio la revisione dei costi parzialmente deducibili per le imprese. Auspichiamo parallelamente che nell’attuazione della riforma possa essere adottata l’aliquota IVA agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine con finalità turistiche e per i servizi di car sharing”, ha dichiarato il Presidente ANIASA – Italo Folonari.

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