La nuova BMW i5 M60 Touring sarà presentata in anteprima nazionale il 16 e 17 marzo nel cortile della House of BMW di via Monte Napoletano, 12 a Milano.

Dopo il recente lancio della berlina, la versione station wagon dell’apprezzata BMW Serie 5, in versione full electric, è pronta a svelarsi al grande pubblico.

Una familiare che rappresenta il puro piacere di guida, ma anche l’eleganza e la funzionalità di un modello che si posiziona nel segmento medio superiore e che di fatto, con la sua tecnologia, rappresenta un’auto unica nel suo genere.

Un cuore completamente elettrico per la sesta generazione della BMW Serie 5 Touring. Una station oggi più innovativa che mai, che vanta numerose soluzioni digitali e sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il parcheggio automatizzato.

Zero emissioni e sostenibilità nell’intero ciclo vita del prodotto.

La nuova BMW i5 M60 Touring è una vettura versatile

Per la prima volta in assoluto una Serie 5 Touring sarà spinta da un cuore completamente elettrico, una vettura sofisticata, ideale per gli spostamenti quotidiani ma anche per il turismo, la sua elevata autonomia, la versatilità senza eguali e il suo stile elegante, rappresentano i veri punti di forza di un’auto elettrica senza precedenti.

La nuova BMW Serie 5 Touring sarà commercializzata in Italia da fine maggio.

L’architettura di propulsione flessibile, consentirà alla rinnovata Serie 5 Touring, di essere offerta con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, ma anche con alimentazioni ibride plug-in e unità full electric.

Configurazioni che saranno assemblate su di un’unica linea di produzione nello storico stabilimento del BMW Group a Dingolfing.