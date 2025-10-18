circle x black
Cerca nel sito
 

PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica

sponsor

PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
18 ottobre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

PEUGEOT rafforza il proprio impegno nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo soluzioni digitali che rendono l’esperienza di guida più fluida, efficiente e accessibile.

A partire dal 1° luglio 2025, tutti i nuovi modelli elettrici del marchio includono i servizi connessi Peugeot e-ROUTES di Free2move Charge e Remote E-Controls, ora integrati nel Connect ONE Pack.

L’intero pacchetto è incluso nel prezzo del veicolo per dieci anni, senza costi o abbonamenti aggiuntivi: un valore concreto per i clienti che scelgono un’auto a zero emissioni.

Grazie all’app e-ROUTES di Free2move Charge, accessibile direttamente dal sistema PEUGEOT i-Connect tramite smartphone e account MyPEUGEOT, ogni viaggio diventa più semplice e intelligente.

Il sistema calcola il percorso ideale considerando in tempo reale autonomia residua, condizioni del traffico, posizione delle stazioni di ricarica e stile di guida.

La tecnologia ora tiene conto anche di configurazioni specifiche del veicolo, come portabiciclette o rimorchi, migliorando la precisione delle previsioni di consumo.

L’utente può personalizzare i tempi di sosta e di ricarica, mentre l’interfaccia aggiornata mostra mappe dinamiche con informazioni sul traffico e sugli eventi stradali.

Anche in caso di perdita di connessione tra l’app e il veicolo, il sistema stima automaticamente i consumi, garantendo coerenza nel percorso. L’integrazione diretta con Free2move Charge permette inoltre di trovare e gestire le stazioni di ricarica in modo intuitivo e veloce.

Il servizio è incluso di serie su tutti i modelli PEUGEOT 100% elettrici. Con l’app MyPEUGEOT, il conducente può gestire il proprio veicolo a distanza in modo pratico e sicuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
peugeot app e ROUTES di Free2move Charge PEUGEOT i Connect
Vedi anche
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza