Range Rover House apre le porte alla Design Week

Range Rover sceglie il rinomato palcoscenico della Design Week, per aprire le porte della Range Rover House Milano. Immerso nel cuore della città, lo spazio sarà una vetrina della creatività Range Rover in cui troverà la sua collocazione anche la Range Rover Evoque Milano Dark Edition.

Marco Santucci, Managing Director Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso di aver potuto sfruttare la magnifica occasione della Design Week, per aprire a Milano la Range Rover House. Aggiungo, che è la prima, in Europa, ad aprire le porte all’interno di una realtà urbana. Poter accogliere in questo spazio i nostri clienti, per offrirgli un’esperienza modern luxury, in sintonia con le loro passioni e valori, conferma la nostra determinazione nel metterli sempre al centro di tutto ciò che facciamo".

La nuova Range Rover House è dotata di una SV Room

All'interno dello spazione Range Rover troviamo un’intera area dedicata allo straordinario mondo SV (Special Vehicle), l’esclusivo programma di personalizzazione di Range Rover, sinonimo di eccellenza, prestazioni e sofisticazione.

A completare l’offerta delle opportunità, fino al 19 aprile, sarà possibile provare l’emozione della Test Drive experience a bordo della gamma Range Rover. E per chi non si accontenta sabato 20 e domenica 21 aprile, ci si potrà spingere oltre i limiti della città per vivere momenti esclusivi, in un’avventura firmata Range Rover.