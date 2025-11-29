circle x black
Suzuki gamma 2025: arrivano importanti aggiornamenti

29 novembre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
A novembre la Suzuki gamma 2025 si rinnova con una serie di interventi mirati a rendere Vitara, S-Cross e Swift ancora più moderne, efficienti e vicine alle esigenze degli automobilisti italiani.

Suzuki introduce nuove versioni automatiche, affinamenti tecnologici e aggiornamenti legati alla sicurezza, con un’attenzione particolare ai sistemi di supporto alla guida e alla connettività.

Il primo intervento riguarda la Vitara Hybrid, modello simbolo dello spirito 4x4 Suzuki. La SUV compatta riceve l’allestimento Starview abbinato al cambio automatico per la motorizzazione 1.4 Hybrid 48V, mantenendo la possibilità di scegliere la trazione integrale 4WD ALLGRIP Select.

L’abitacolo è arricchito dal sistema infotainment da 9 pollici con navigazione integrata e compatibilità completa con gli smartphone, mentre l’app Suzuki Connect offre funzioni di controllo remoto e servizi dedicati.

Sul fronte della sicurezza arrivano dispositivi ADAS aggiornati e conformi alla normativa GSR2, tra cui Attentofrena liv.2, Guidadritto liv.3 e Cruise Control Adattivo con riconoscimento della segnaletica.

Novità Suzuki gamma 2025: focus su S-Cross Hybrid

La S-Cross Hybrid, tra le proposte più versatili del brand, guadagna un pacchetto di assistenza alla guida ancora più completo. Oltre ai dispositivi Attentofrena, Guidadritto e Occhioallimite, fa il suo debutto il sistema Guardalastrada, un monitoraggio costante dell’attenzione del conducente che interviene nelle situazioni critiche.

Anche per questo modello resta disponibile l’opzione 4WD ALLGRIP Select, confermando l’anima polivalente del SUV.

Chiude gli aggiornamenti 2025 la nuova Swift Hybrid, ora omologata Euro 6 E-bis. L’utilitaria introduce una revisione del sistema #occhioallimite (ISA), con allerta acustica meno invasiva e un comando dedicato che permette la disattivazione per la sessione di guida in corso.

La gamma rimane articolata su varianti 2WD e 4WD, con scelta tra cambio manuale o automatico.

