Milano accoglie uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: le sette finaliste del The Car of the Year 2026 saranno esposte e disponibili per i test drive dal 28 novembre all’8 dicembre a CityLife, nell’area di Piazza Tre Torri. L’iniziativa, organizzata dal mensile Auto, offre al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino i modelli selezionati dalla giuria europea composta da 62 giornalisti di 23 Paesi.

Per undici giorni, il pubblico potrà osservare e provare le vetture che rappresentano le principali tendenze del mercato: elettrico, ibrido e motori tradizionali aggiornati. La selezione delle finaliste The Car of the Year 2026 è stata effettuata su oltre trenta novità presentate nel corso dell’anno, confermando l’autorevolezza del premio nato nel 1964 e tuttora considerato il riferimento assoluto nel panorama automotive.

Le finaliste del The Car of the Year 2026

La rosa vede protagoniste Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault R4 E-Tech e Skoda Elroq. Modelli diversi per tipologia e filosofia progettuale, accomunati dalla capacità di interpretare le esigenze di una mobilità in rapida trasformazione. In attesa della proclamazione ufficiale del 9 gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles, grazie al mensile Auto sarà possibile provarle sulle strade di Milano previa registrazione online o direttamente al desk dell’esposizione.

Nel dettaglio, la Citroën C5 Aircross è un Suv da 4,65 m disponibile con motori elettrico da 213 CV e varianti mild o plug-in hybrid fino a 195 CV. La Dacia Bigster, lunga 4,57 m, propone soluzioni benzina mild hybrid da 131 e 140 CV, un full hybrid da 158 CV e una versione GPL da 140 CV.

La Fiat Grande Panda (4,00 m) offre un motore benzina da 100 CV, un mild hybrid da 110 CV e un’elettrica da 113 CV. La Kia EV4 è disponibile in configurazione hatchback o fastback, con propulsione elettrica da 204 CV e batterie da 58 o 81 kWh.

La Mercedes CLA adotta motori benzina elettrificati fino a 190 CV o varianti elettriche da 272 e 354 CV con batteria da 85 kWh per oltre 750 km.

La Renault R4 E-Tech, Suv elettrico da 4,14 m, è proposta con potenze da 120 e 150 CV e batterie da 40 o 52 kWh. Chiude la Skoda Elroq, B-Suv elettrico da 4,49 m con potenze tra 170 e 340 CV e accumulatori da 55 a 84 kWh.