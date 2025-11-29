Milano accoglie uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: le sette finaliste del The Car of the Year 2026 saranno esposte e disponibili per i test drive dal 28 novembre all’8 dicembre a CityLife, nell’area di Piazza Tre Torri. L’iniziativa, organizzata dal mensile Auto, offre al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino i modelli selezionati dalla giuria europea composta da 62 giornalisti di 23 Paesi.
Per undici giorni, il pubblico potrà osservare e provare le vetture che rappresentano le principali tendenze del mercato: elettrico, ibrido e motori tradizionali aggiornati. La selezione delle finaliste The Car of the Year 2026 è stata effettuata su oltre trenta novità presentate nel corso dell’anno, confermando l’autorevolezza del premio nato nel 1964 e tuttora considerato il riferimento assoluto nel panorama automotive.
La rosa vede protagoniste Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault R4 E-Tech e Skoda Elroq. Modelli diversi per tipologia e filosofia progettuale, accomunati dalla capacità di interpretare le esigenze di una mobilità in rapida trasformazione. In attesa della proclamazione ufficiale del 9 gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles, grazie al mensile Auto sarà possibile provarle sulle strade di Milano previa registrazione online o direttamente al desk dell’esposizione.
Nel dettaglio, la Citroën C5 Aircross è un Suv da 4,65 m disponibile con motori elettrico da 213 CV e varianti mild o plug-in hybrid fino a 195 CV. La Dacia Bigster, lunga 4,57 m, propone soluzioni benzina mild hybrid da 131 e 140 CV, un full hybrid da 158 CV e una versione GPL da 140 CV.
La Fiat Grande Panda (4,00 m) offre un motore benzina da 100 CV, un mild hybrid da 110 CV e un’elettrica da 113 CV. La Kia EV4 è disponibile in configurazione hatchback o fastback, con propulsione elettrica da 204 CV e batterie da 58 o 81 kWh.
La Mercedes CLA adotta motori benzina elettrificati fino a 190 CV o varianti elettriche da 272 e 354 CV con batteria da 85 kWh per oltre 750 km.
La Renault R4 E-Tech, Suv elettrico da 4,14 m, è proposta con potenze da 120 e 150 CV e batterie da 40 o 52 kWh. Chiude la Skoda Elroq, B-Suv elettrico da 4,49 m con potenze tra 170 e 340 CV e accumulatori da 55 a 84 kWh.