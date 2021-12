Natale, Clementoni: "Bambini contentissimi, kit 'Regalo sospeso' strumento utile"

“E’ un kit che viene donato ai bambini in situazioni di ospedalizzazione: all’interno ci sono diverse attività e diversi giochi, dal colorare al comporre. C’è un puzzle, ci sono dei libretti da colorare con immagini molto particolari. Ci sono giochi che stimolano l’attenzione del bambino e lo stimolano nella fantasia, nella creatività e anche nella logica”. Lo ha detto Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata e Area Test di Clementoni, a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Regalo sospeso’, realizzata insieme a Unicef Italia e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l’obiettivo di consegnare a 2.000 bambini - ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia - speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo.

“Pensiamo che possa essere uno strumento importante - ha proseguito Clementoni - per rendere più serena la presenza dei bambini in ospedale e accettare meglio questa situazione particolare che si presenta a loro in degenza. Abbiamo visto una reazione dei bambini a volte commovente. Abbiamo avuto anche la possibilità di far consegnare ai Vigili del fuoco questi kit attraverso il camion con la scala che raggiungeva i reparti, perché non c’era possibilità di entrare nei reparti. E’ stata una cosa emozionante con i bambini contentissimi. Per noi è una conferma che questo kit può essere uno strumento di aiuto per il bambino”.